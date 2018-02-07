Ученые Казахстана написали открытое письмо Нурсултану Назарбаеву

Ученые Казахстана в открытом письме попросили Назарбаева создать независимую комиссию из числа депутатов Парламента, не аффилированных с Министерством образования и науки Республики Казахстан и привлечь ученых страны, не аффилированных с членами Национальных научных советов и уполномоченным органом для проверки и пересмотра результатов конкурса грантового финансирования на 2018- 2020 годы. Ученые заявляют о неприемлемости каких-либо нарушений в распределении бюджетного финансирования науки и, выражая нулевую терпимость к коррупции, просят вмешательства президента.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Обращается к Вам группа казахстанских ученых в связи с беспрецедентной ситуацией, сложившейся в системе проведения конкурсов на грантовое финансирование научных исследований. В число подписавших данное обращение входят исследователи как с неодобренными, так и с одобренными проектами, а также исследователи, не участвовавшие в конкурсе. Мы с воодушевлением ожидали позитивных изменений после начала объявленной Вами в 2009 году реформы национальной научной системы. Объявленное Вами в Послании развитие и вступление нашей страны в эпоху четвертой промышленной революции еще раз подтвердило соответствие наших научных идей с Вашими призывами. И мы надеялись, что новая система грантового финансирования научных проектов действительно оградит возможность влияния чиновников на распределение бюджетных денег, предназначенных ученым. Однако результаты конкурса грантового финансирования на 2018- 2020 годы выявили ряд вопиющих нарушений законодательства в области науки», - говорится в письме.

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В частности, уполномоченным государственным органом – Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан – были нарушены Закон Республики Казахстан «О науке» и Постановление Правительства Республики Казахстан «Положение о Национальных научных советах» №519 от 16 мая 2011 года (в редакции постановления Правительства РК № 171 от 05.04.2017) – далее Положение о ННС.

«Согласно пункту 11 Положения о ННС, в составы ННС не должны входить руководители аккредитованных субъектов научной и/или научно-технической деятельности и их заместители, а также более одного работника из одной организации. Данные требования были нарушены при формировании составов ННС практически по всем приоритетным направлениям развития науки.

Так, председатель ННС по приоритету «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук» (далее - ИТКТ) Калимолдаев М.Н. является первым руководителем Института информационных и вычислительных технологий (далее – ИИВТ) Комитета Науки МОН РК (номер свидетельства об аккредитации - 4030), а член ННС Амиргалиев Е.Н. является заведующим лабораторией в том же институте. Далее заместитель председателя ННС Ахмед-Заки Д.Ж. является президентом Университета Международного Бизнеса (номер свидетельства об аккредитации - 4169). Еще один член ННС – Ускенбаева Р.К. – является проректором Международного Университета Информационных Технологий (номер свидетельства об аккредитации - 3360). Таким образом, имеют место четыре факта нарушений п. 11 Положения о ННС.

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Вместе с тем, в Постановлении Правительства Республики Казахстан №879 от 26 декабря 2017 года «О составе Национальных научных советов» (далее – Состав ННС) не указаны фактические занимаемые должности членами ННС - Калимолдаевым М.Н., Амиргалиевым Е.Н., Ахмед-Заки Д.Ж., Ускенбаевой Р.К., а вместо этого указаны иные организации, в которых они выполняют общественные функции, либо функции, не связанные с руководящей должностью. Аналогичная ситуация в ННС по приоритету «Наука о жизни и здоровье», председателем которого является Адекенов С.М. – президент АО «Холдинг «Фитохимия» (номер свидетельства об аккредитации - 4791). Вместо этой должности в утвержденном Составе ННС Адекенов С.М. значится просто как академик Национальной Академии Наук. Кроме этого, в состав данного ННС входят сразу два работника Национального Центра Биотехнологий РК – Тарлыков П.В. и Огай В.Б. Должность председателя ННС по приоритету «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» Наметова А.М. указана как «Председатель Правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», в то время как он является ректором Западно-Казахстанского Университета, в связи с чем не соответствует требованиям п. 11 Положения о ННС.

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По этим же основаниям в состав данного ННС не мог быть включен и заместитель председателя ННС - Сапаров А., являющийся генеральным директором ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова» (номер свидетельства об аккредитации - 3450). Согласно п. 11 Положения о ННС, в составы советов не входят более одного работника из одной организации. Несмотря на это, в состав данного ННС были включены два сотрудника ТОО «Казахский научно- исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» – Кененбай Г.С. и Чуманов У. Таким образом, Министерством образования и науки Республики Казахстан на подпись премьер-министру Правительства Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А. был внесен проект Постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении состава ННС с нелегитимным составом», - отмечается в сообщении.

1 февраля 2018 года состоялся брифинг по итогам работы ННС для СМИ, на котором участвовал председатель Комитета науки МОН РК Абдрасилов Б.С. и председатели ННС по всем приоритетам. На вопрос журналистов о вышеуказанных нарушениях, председатель Комитета науки Абдрасилов Б.С. дал комментарий только по председателю ННС приоритета ИТКТ - Калимолдаеву М.Н. Он заявил, что Калимолдаев М.Н. был рекомендован не от института ИИВТ, а от Академии наук, как ученый секретарь.

«Данное утверждение г-на Абдрасилова Б.С. не соответствует требованию п. 11 Постановления Правительства РК об утверждении составов ННС, которое не подразумевает никаких оговорок. Полагаем, что председатель Комитета науки Абдрасилов Б.С. сознательно ввел всех в заблуждение, так как ему достоверно известно о требованиях законодательства, согласно которым членом ННС не может быть руководитель или заместитель руководителя аккредитованной организации. Отговорка, что г-н Калимолдаев М.Н. является представителем от Национальной Академии Наук РК не отменяет того факта, что он занимает руководящую должность аккредитованного субъекта научной деятельности. Более того, Калимолдаев М.Н. не мог быть рекомендован даже от Национальной Академии Наук РК (номер свидетельства об аккредитации - 4099), поскольку он является в ней не только ученым секретарем, но и занимает руководящую должность вице-президента НАН РК. Эта информация также отсутствует в утвержденном списке ННС и противоречит п. 11 Постановления Правительства РК об утверждении составов ННС», - пишут ученые.

Кроме этого, согласно п.7 Положения о ННС в составы ННС могут быть включены казахстанские ученые, имеющие индекс Хирша не менее 2 за последние 5 лет.

«Анализ базы Scopus и Web of Science показал, что в состав ННС по приоритету ИТКТ были включены два члена-представителя от научных организаций - Бактыбеков К.С. и Жапбасбаев У.К, индекс Хирша которых меньше двух. По приоритету «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» из 25 членов ННС 10 членов имеют нулевой индекс Хирша – Наметов А.М., Рзалиев А.С., Карымсаков Т.Н., Паржанов Ж.А., Рыщанова Р.М., Орынбаев Р.М., Манабаева Ш.А., Чоманов У., Елюбаев С.З., Тиреуов К.М. Аналогичная ситуация и по другим приоритетам. Результаты этих нарушений налицо и имеют все признаки протекционизма и лоббирования. Почти четверть от общего финансирования, выделенного по приоритету ИТКТ, получил Институт информационных и вычислительных технологий, директором которого является председатель ННС - Калимолдаев М.Н. При этом проект, руководителем которого является сам Калимолдаев М.Н., по сумме финансирования по всему приоритету занимает вторую позицию.

Все члены ННС по приоритету ИТКТ, имеющие свои проекты, получили одобрение на грантовое финансирование – даже те, которые набрали невысокие балы зарубежной экспертизы. При этом эти проекты одобрены с минимальным сокращением бюджета проектов. В то же время, по другим одобренным проектам объем финансирования был урезан в несколько раз по сравнению с запрашиваемой суммой. В среднем, каждый одобренный проект получил по 10 млн. тг. на один год., что на 5 млн. меньше минимального порога финансирования, установленного конкурсной документацией для фундаментальных исследований, и на 10 млн. меньше, чем было установлено для прикладных исследований. Очевидно, что ННС не принималась во внимание проектная смета расходов. Это не только сделало бессмысленной большую работу, которую провели руководители проектов при подготовке и планировании расходов, но во многих случаях сделало бессмысленными сами одобренные проекты, так как выделенных средств не хватит на оборудование и материалы, необходимые для проведения качественных экспериментальных исследований в рамках запланированных проектов.

Из того, что многие проекты с высокими оценками зарубежных экспертов не прошли, следует, что ННС при вынесении решения об отклонении таких проектов необоснованно проигнорировали оценку независимой зарубежной экспертизы. На брифинге председатель Комитета науки Абдрасилов Б.С. заявил, что отклоненные проекты, получившие высокие баллы зарубежных экспертов, являются неактуальными для Казахстана. В этом случае возникает резонный вопрос о целесообразности траты из государственного бюджета более 1 миллиарда тенге (по всем приоритетам) на работу зарубежных экспертов, в результатах которых ННС не нуждаются. Далее, на вопрос «Как вышло, что проект, набравший 35 баллов из 36 не был одобрен, а набравший 18 – одобрен», г-н Калимолдаев М.Н. ответил, что «так бывает», и что за одобренными проектами с низкими баллами стоят «заслуженные» казахстанские ученые. Из этого следует, что принцип, которым руководствовались члены ННС при отборе проектов, исходил не из интересов Государства и правил конкурсного финансирования, а из интересов, основанных на личных помыслах.

В соответствии с п. 16 Положения о ННС, члены ННС не вправе принимать решения по проектам (программам) с их участием или участием аффилированных лиц. Однако заявление г-на Калимолдаева М.Н., сделанное в открытом эфире о том, что он участвовал в тайном голосовании, подтверждает факт его участия в принятии решений во время рассмотрения его проекта на заседании ННС. Дальнейшее его утверждение о том, что он голосовал «против», юридического значения не имеет. Хотя будет уместным отметить, что данное заявление не согласуется с утверждением, сделанным им ранее, о том, что его проект важен для Казахстана», - продолжают разъяснять ситуацию ученые.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Согласно Вашего поручения, данного на Форуме ученых Казахстана в 2009 году, Национальный центр научно-технической экспертизы призван был обеспечить формирование базы данных зарубежных экспертов и организацию работы ННС. С большим огорчением отмечаем формальный характер работы ННС. Так, зарубежные эксперты проводят экспертную оценку грантовых проектов более одного месяца на каждый проект, в то время как ННС на оценку и отбор проектов к финансированию отводят несколько дней и, в среднем, одним членом ННС на проект уделяется 15-20 минут, при составе ННС 21-27 человек. Если даже предположить, что член ННС является специалистом по рассматриваемой теме проекта, сложно говорить о его адекватной оценке за такое короткое время. Указанные нарушения свидетельствуют об игнорировании требований законодательства, в результате которого сформированы нелегитимные составы ННС. Допущенные нарушения процедур и принципов конкурсного отбора грантовых проектов предполагают отмену Постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении составов ННС, и отмене принятых ими решений конкурсного отбора и решения уполномоченного государственного органа, приказом которого утверждены решения ННС о грантовом финансировании проектов на 2018-2020 годы», - отмечается в тексте письма.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Мы, ученые Казахстана, понимаем всю серьезность сложившейся ситуации и осознаем, что в случае принятия решения по нашему заявлению, научные коллективы и организации на какое-то время могут остаться без финансирования. Но проявляя принципиальность и гражданскую позицию, мы заявляем о неприемлемости каких-либо нарушений в распределении бюджетного финансирования науки, и выражая нулевую терпимость к коррупции, просим Вашего вмешательства», - отмечает коллектив в письме.

В течение нескольких дней научные коллективы разных организаций и высших учебных заведений Астаны, Алматы, Караганды и других регионов направляли коллективные письма генеральному прокурору, председателю Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, обращались в партию Нур Отан, делали открытые заявления в интернет-ресурсах, практически все СМИ страны на своих страницах публиковали о выявленных нарушениях во время конкурса грантового финансирования, допущенных ННС.

«Вместе с тем, уже имеются факты игнорирования требований ученых и делается попытка замалчивания неправомерных действия уполномоченным органом – Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Несмотря на нарастающую волну возмущения ученых Казахстана, министр образования и науки Республики Казахстан Сагадиев Е.К. до сих пор не сделал ни одного официального заявления о том, будут ли приняты меры реагирования по отмене решений Национальных научных советов о распределении грантов на 2018-2020 годы. В случае назначения проверки изложенных выше фактов, просим создать независимую комиссию из числа депутатов Парламента, не аффилированных с Министерством образования и науки Республики Казахстан, и привлечь ученых страны, не аффилированных с членами Национальных научных советов и уполномоченным органом. Мы, ученые Казахстана, заверяем в своей готовности созидать во имя процветания нашей страны и приложим все усилия для развития передовых отраслей наук в условиях четвертой промышленной революции. 5 февраля 2018 года», - заключают они.