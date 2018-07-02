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Умер бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

02.07.2018 20:53   644   0

Информацию о смерти бывшего председателя Гостелерадио СССР подтвердил его сын. Кравченко умер после тяжелой болезни на 81-ом году жизни.

С ноября 1990 года до февраля 1991 Леонид Кравченко занимал пост председателя Гостелерадио СССР. Во время его руководства комитетом на телевидении была усилена цензура, том числе был приостановлен выход телепередачи «Взгляд».

Он был выпускником факультета журналистики МГУ, работал в различных государственных средствах массовой информации на руководящих должностях. С 1975 по 1980 год Кравченко возглавлял «Строительную газету», с 1980 по 1985 — издание «Труд». Кроме этого являлся генеральным директором Телеграфного агентства СССР (ТАСС).

Помимо карьеры в медиа, Кравченко вел литературную и общественную деятельность. Он написал несколько книг, посвященных истории и работе на телевидении. Также в 1989-1991 годах журналист возглавлял Федерацию хоккея СССР и был народным депутатом.

Фото: ТАСС

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