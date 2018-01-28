Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года, передает РИА Новости со ссылкой на официальную страницу компании в соцсети.

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде. <…> Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", - говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

Шведский предприниматель основал предприятие IKEA, когда ему было 17 лет. С 1973 по 2014 год проживал в Швейцарии. В 2014 году вернулся в Швецию в знак протеста против высоких налогов. Возглавлял список богатейших людей страны. Эксперты журнала Veckans Affärer оценили состояние Кампрада в 620 млрд крон (около 62 млрд евро).

Фото: Reuters