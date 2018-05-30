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Уроженец Казахстана осужден на 5 лет за взлом Yahoo

30.05.2018 09:20   432   0

Уроженец Казахстана, гражданин Канады Карим Баратов приговорен в США к пяти годам тюрьмы по обвинению в осуществлении кибератак в отношении систем американской интернет-компании Yahoo.

Также 23-летнего Баратова приговорили к выплате штрафа в размере $250 тыс.

Баратов признал свою вину в ноябре 2017 года. Следствие утверждало, что он был связан с тремя россиянами - двумя сотрудниками ФСБ РФ и еще одним человеком, которого американская сторона также называла хакером. Этих людей минюст США объявил в розыск. Прокуратура заявляла, что Баратов предлагал свои хакерские услуги в основном на русскоязычных специализированных интернет-площадках.

Уроженец Казахстана Баратов прибыл в Канаду в 2007 году, а через четыре года получил гражданство этой страны. В марте прошлого года он был арестован в канадском Анкастере (провинция Онтарио). В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам.

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По данному делу был арестован только Баратов, впоследствии его экстрадировали в США. По утверждению американских властей, Баратов и россияне взломали "по меньшей мере 500 млн учетных записей" Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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