Утверждены границы Туркестанской области

Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…

Цитата дня

Общественность города поднимает вопрос отправить в отставку Министерство внутренних дел и ДВД города. Потому что это системный сбой. Если не принять такое решение, будут привыкать. Замылились глаза, что здесь такое происходит. Нужно обновить руководство.

Рахман Алшанов

член Общественного совета Алматы