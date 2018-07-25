Утверждены границы Туркестанской области

Границы Туркестанской области установлены путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280 га, отмечается в постановлении Премьер-министра РК.
«В соответствии c подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.
Таким образом, территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров. Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.
Фото: Visit-kazakhstan.kz
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