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Утверждены границы Туркестанской области

25.07.2018 21:12   326   0

Границы Туркестанской области установлены путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280 га, отмечается в постановлении Премьер-министра РК.

«В соответствии c подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.

Общественники отстаивают права оставшихся без рефинансирования ипотечников...
Уже с 2015 года деньги выделены от государства (на помощь заемщикам по ипотечным займам), но к сожалению, некоторые банки до сих пор не работают, и лю...

Таким образом, территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров. Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.

Фото: Visit-kazakhstan.kz

Общественники отстаивают права оставшихся без рефинансирования ипотечников

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трлн тенге
составили пенсионные накопления казахстанцев по состоянию на 1 июля 2018 года
Цитата дня
Общественность города поднимает вопрос отправить в отставку Министерство внутренних дел и ДВД города. Потому что это системный сбой. Если не принять такое решение, будут привыкать. Замылились глаза, что здесь такое происходит. Нужно обновить руководство.
Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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