Валюта нал
USD 334.00 334.60
RUB 5.34 5.38
EUR 394.00 395.12
Валюта бирж
USD/KZT
333.8
+0.001%
EUR/KZT
393.48
-0.001%
RUB/KZT
5.33
-0.002%
EUR/USD
393.48
-0.001%
EUR/CHF
393.48
-0.001%
EUR/JPY
393.48
-0.001%
GBP/USD
446.16
+0.004%
USD/CHF
333.8
+0.001%
USD/JPY
333.8
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.8 393.48 5.33
+0.001% -0.001% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.013%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Уволен главный редактор российской версии журнала Forbes

11.06.2018 18:10   1107   0

Николай Усков освобожден от должности главного редактора российской версии журнала Forbes, исполняющим обязанности главреда назначен Николай Мазурин, ранее трудившийся шеф-редактором издания, сообщает ТАСС.

В медиагруппе ACMG, которая владеет лицензией на издание журнала в России, отметили, что данный кадровый шаг продиктован «неудовлетворенностью качеством работы» 47-летнего Ускова, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, а также регулярным участием в неких «сторонних мероприятиях других брендов».

«Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы! Он также предложил мне нехилую компенсацию: сумму, немного не дотягивающую до ста тысяч долларов. Возможно, вы удивитесь, но я отказался. Не то, чтобы я счел эту компенсацию маленькой. Я считаю ее слишком большой», - прокомментировал свое увольнение на странице в Facebook Николай Усков.

Глава МВД Казахстана сетует на нехватку средств на питание в колониях...
Сенатор парламента Казахстана Дарига Назарбаева подняла вопрос о недостаточном финансировании Комитета по ЧС и Нацгвардии и возможном утверждении само...

Также он назвал причины своего увольнения. 

«Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее, должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, «отползу» в сторону «заниматься другими проектами». Но я этого не сделаю и объясню, почему», - говорит Усков.

Глава МВД Казахстана сетует на нехватку средств на питание в колониях

Материалы по теме

Глава МВД Казахстана сетует на нехватку средств на питание в колониях

Проект о повышении цен на проезд в Астане вынесли на всеобщее обсуждение

Цифровизация кардинально преобразует высшее образование

Развитие туризма в Мангистауской области: в регионе построят 10 центров с кафе и санитарными зонами

В Казахстане хотят ужесточить наказание за насилие над детьми

По его словам, Александр Федотов с первого дня вмешивался в редакционную политику.

«Многим хорошо известно о попытках Федотова вмешиваться в редакционную политику Forbes: средства массовой информации об этом много раз сообщали. Эти попытки предпринимались практически с первого месяца моей работы, но их удавалось нейтрализовать благодаря византийским свойствам моей натуры. Однако после скандала с изъятием из нашего зарплатного рейтинга сведений о зарплате главы ВТБ Андрея Костина мои отношения с Федотовым кардинально изменились», - рассказал он.

Никалай Усков также рассказал, что намерен обратиться в суд

«По российским законам уволить сотрудника непросто, уволить главного редактора еще сложнее, а уволить главного редактора, при котором журнал на 25% увеличил свои доходы, — вообще забавно. Но беда в том, что у Федотова в бизнесе, мягко говоря, не все получается. Разумеется, я подам на него в суд, но не за тем, чтобы получить c него деньги. Я от них уже отказался. Пусть лучше заплатит сотрудникам, фрилансерам, налоги. А еще я рассчитываю, что факты, которые непременно станут достоянием гласности, затруднят в будущем вмешательство в работу редакции и привлекут внимание хозяев бренда (это, кстати, не американцы, а дружественные нам китайцы) к опасной ситуации, сложившейся в журнале Forbes Россия», - резюмировал он.  

Проект о повышении цен на проезд в Астане вынесли на всеобщее обсуждение

Бывший главный редактор Forbes в России призвал коллег проявить стойкость и мужество.

«Никто не знает, как повернутся дела в будущем, но я призываю своих коллег в Forbes проявить стойкость и мужество, а журналистов других изданий — солидарность c командой Forbes. В конце концов, Федотов — не собственник, хотя, наверное, ему хотелось бы, чтобы его так именовали, а всего лишь «держатель» лицензии, которую едва ли продлят, а при таком «анамнезе» могут и расторгнуть договор до истечения срока», - завершил Николай Усков.

Справка:

Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж журнала составляет 100 тыс. экземпляров. В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG, принадлежащей бизнесмену Александру Федотову.

Фото: ТАСС

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    160

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    76

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    108

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    197

Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное