Уволен главный редактор российской версии журнала Forbes

Николай Усков освобожден от должности главного редактора российской версии журнала Forbes, исполняющим обязанности главреда назначен Николай Мазурин, ранее трудившийся шеф-редактором издания, сообщает ТАСС.

В медиагруппе ACMG, которая владеет лицензией на издание журнала в России, отметили, что данный кадровый шаг продиктован «неудовлетворенностью качеством работы» 47-летнего Ускова, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, а также регулярным участием в неких «сторонних мероприятиях других брендов».

«Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы! Он также предложил мне нехилую компенсацию: сумму, немного не дотягивающую до ста тысяч долларов. Возможно, вы удивитесь, но я отказался. Не то, чтобы я счел эту компенсацию маленькой. Я считаю ее слишком большой», - прокомментировал свое увольнение на странице в Facebook Николай Усков.

Также он назвал причины своего увольнения.

«Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее, должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, «отползу» в сторону «заниматься другими проектами». Но я этого не сделаю и объясню, почему», - говорит Усков.

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По его словам, Александр Федотов с первого дня вмешивался в редакционную политику.

«Многим хорошо известно о попытках Федотова вмешиваться в редакционную политику Forbes: средства массовой информации об этом много раз сообщали. Эти попытки предпринимались практически с первого месяца моей работы, но их удавалось нейтрализовать благодаря византийским свойствам моей натуры. Однако после скандала с изъятием из нашего зарплатного рейтинга сведений о зарплате главы ВТБ Андрея Костина мои отношения с Федотовым кардинально изменились», - рассказал он.

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«По российским законам уволить сотрудника непросто, уволить главного редактора еще сложнее, а уволить главного редактора, при котором журнал на 25% увеличил свои доходы, — вообще забавно. Но беда в том, что у Федотова в бизнесе, мягко говоря, не все получается. Разумеется, я подам на него в суд, но не за тем, чтобы получить c него деньги. Я от них уже отказался. Пусть лучше заплатит сотрудникам, фрилансерам, налоги. А еще я рассчитываю, что факты, которые непременно станут достоянием гласности, затруднят в будущем вмешательство в работу редакции и привлекут внимание хозяев бренда (это, кстати, не американцы, а дружественные нам китайцы) к опасной ситуации, сложившейся в журнале Forbes Россия», - резюмировал он.

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Бывший главный редактор Forbes в России призвал коллег проявить стойкость и мужество.

«Никто не знает, как повернутся дела в будущем, но я призываю своих коллег в Forbes проявить стойкость и мужество, а журналистов других изданий — солидарность c командой Forbes. В конце концов, Федотов — не собственник, хотя, наверное, ему хотелось бы, чтобы его так именовали, а всего лишь «держатель» лицензии, которую едва ли продлят, а при таком «анамнезе» могут и расторгнуть договор до истечения срока», - завершил Николай Усков.

Справка:

Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж журнала составляет 100 тыс. экземпляров. В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG, принадлежащей бизнесмену Александру Федотову.

Фото: ТАСС