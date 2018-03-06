Узбекского журналиста обвинили в заговоре против властей

Узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева обвинили в посягательстве на конституционный строй страны, он предстанет перед судом на этой неделе. Это первый подобный процесс над критиком действующей власти с того момента, как Шавкат Мирзиёев стал президентом, пишет Reuters.

Абдуллаев, которому грозит до 20 лет тюрьмы, отрицает обвинения.

В минувшие выходные адвокат 44-летнего Абдуллаева Сергей Майоров сказал, что его клиента пытали после задержания. Прокуроры заявили, что им об этом ничего не известно.

Статьи Абдуллаева, писавшего под псевдонимом Усман Хакназаров, на сайте оппозиционного Народного движения Узбекистана начали появляться задолго до прихода к власти Мирзиёева и выходили на протяжении 14 лет. Под своей настоящей фамилией он известен как спортивный журналист.

В сентябре прошлого года Народное движение Узбекистана, объединяющее покинувших страну активистов, заявило, что Абдуллаева задержала Служба национальной безопасности (СНБ).