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В 2017 году более 34 млн услуг оказано через eGov

30.12.2017 12:13   1353   0

В 2017 году через инфраструктуру электронного правительства гражданам Казахстана оказано более 34 млн госуслуг. При этом общее количество оказанных услуг за все годы превысило отметку в 200 млн, сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

В топе наиболее популярных электронных услуг 2017 года:

В разделе услуг «Семья»:

- Выдача адресных справок - 22 431 707 услуг,
- Постановка ребенка в очередь в детский сад - 92 945 услуг,
- Подача электронного заявления на регистрацию брака - 79 396.

При этом стоит отметить, что на расторжение бракав этом же годубыло подано 4 291 заявление.

- Подача электронного заявления на регистрацию рождения - 18 484.

В разделе услуг «Недвижимость»:

- Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества – 5 212126,
- Получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках–5 528 972.

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В разделе «Бизнес»:

- Получение справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве – 761 673,
- Государственная регистрация юридических лиц – 33421,
- Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства – 281.

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Кроме того, казахстанцы ценят удобство онлайн оплаты налогов, штрафов на eGov.kz. В 2017 году через платежный шлюз электронного правительства осуществлено платежей на сумму более 17 млрд тенге.

За последние три года отмечается рост произведенных гражданами транзакций вдвое, с 639715 в 2014 году до 1 907 932 транзакций в 2017 году. В целом, сумма всех платежей за период работы сервиса на портале составила более 46 млрд тенге.

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Ежегодно увеличивается количество выданных электронно-цифровых подписей.

Так, в 2017 году в Казахстане было выдано – 6488 045 ЭЦП, из них более 1,5 млн ЭЦП были получены на удостоверение личности.

К концу 2017 года в Казахстане число зарегистрированных пользователей портала электронного правительства достигло 7 млн. При этом в 2017 году было зарегистрировано более 1 млн пользователей, из них 1 023652 физлиц и 45912 юрлиц.

Всего в 2017 году посредством портала электронного правительства eGov.kz гражданам было оказано более 34 миллиона услуг, Единым контакт-центром 1414 отработано более 4,3 млн обращений.

Отметим, на портале eGov.kz доступны гражданам 237 услуг и сервисов, на портале электронного лицензирования eLicense.kz – 215 услуг.

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  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    178

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    146

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    206

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
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