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В 2017 году казахстанский туризм показал увеличение интереса среди иностранцев

07.09.2017 10:07   744   0

За I полугодие число туристов увеличилось как для выездного (+3,7% за год, до 4,64 миллиона человек), так и для въездного и внутреннего туризма (сразу +20,5%, до 3,56 миллиона человек и +9,3%, до 2,26 млн чел., соответственно).

Места размещения приняли за январь-июнь 2017 года 415,3 тысячи иностранных туристов (+28,4% за год), и 1,76 миллиона внутренних туристов (+16,9% за год).

В летнее время туристским магнитом стала выставка ЭКСПО-2017. Так,  в праздничные дни с 28 августа по 3 сентября ЭКСПО посетило 398,3 тыс. человек, то есть в среднем 56,9 человек в день. Рекордное число посетителей было зарегистрировано 3 сентября: более 75 тысяч человек. Всего с 10 июня по 3 сентября на ЭКСПО пришло 3,53 миллиона человек. Общее число посещений, то есть суммарное количество посещений всех объектов выставки за время ее работы достигло 29,14 миллиона.

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Кроме Астаны в ТОП-3 вошли ЮКО (+30,9%, до 195 мест размещения) и Алматинская область (+25,3%, до 431 места).

Согласно новой Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, принятой 30 июня 2017 года, Южно-Казахстанская область входит в туристский кластер «Возрождение Великого Шелкового пути» включающий в себя также центральные и восточные части Кызылординской области, и юго-западную часть Жамбылской области. Ключевые места туристского интереса в ЮКО - Туркестан, мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи (объект ЮНЕСКО), археологические объекты средневекового городища Отрар и отрарского оазиса, включенные в предварительный список ЮНЕСКО и прочее.

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Алматинская область, как и сама южная столица, попадает в кластер «Алматы - свободная культурная зона Казахстана». Здесь туристов могут привлечь археологические петроглифы Тамгалы (объект ЮНЕСКО), государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель», Чарынский каньон, водохранилище Капчагай, международный туристский центр «Акбулак» и многое другое.

Всего, согласно Концепции, в РК будут развиваться 6 региональных культурно-туристских кластеров: «Астана - сердце Евразии», «Алматы - свободная культурная зона Казахстана», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого Шелкового пути», «Каспийские ворота», «Единство природы и кочевой культуры».

 

Для профессионального управления туристским брендом Казахстана в рамках Концепции будет создана национальная компания «Казахтуризм», в обязанности которой войдет не только привлечение въездных и внутренних туристов, но и стимулирование притока внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию. Привлечение стратегических якорных инвесторов, имеющих успешный опыт создания туристических кластеров, заложено и в Плане Нации - это 57 из 100 конкретных шагов.

Число поездок из Казахстана в Россию снизилось в 2017 году

Концепция поможет увеличить долю туризма в структуре ВВП до 8% к 2025 году, и обеспечить 100% рост въездного туризма в страну. ЭКСПО показало, что развитие туризма имеет положительный мультипликативный эффект. Так, проведение выставки положительно повлияло почти на все сектора экономики. Повысилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства. Были открыты рабочие места. 196 казахстанских компаний принимало участие в строительстве выставочного комплекса - это около 200 тыс. человек. Только августе на выставке трудилось около 21 тыс. человек.

Показатели текущего года - надежный трамплин для будущего роста туристской сферы. Так, общее количество как внутренних, так и иностранных туристов, принятых гостиницами, отелями, домами отдыха и прочими гостевыми домами страны, выросло сразу на 19%, до 2,17 млн человек, из которых 21% пришелся на Астану, и еще 20,6% - на Алматы.

Объем услуг, оказанный местами размещения туристам, по итогам I полугодия 2017 вырос год-к-году сразу на 22,5%, и достиг 44,79 млрд тг, из которых почти треть (31,9%, против 28,2% годом ранее) пришлась на Астану.

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Согласно Концепции, к 2023 году стоит ожидать увеличение количества внутренних посетителей до 12 млн. человек, въездных посетителей - до 5,5 млн. человек.

 

Цены на проживание в гостиницах составили в августе 9,11 тыс. тг за сутки (+4,3% за год), услуги санаториев обходились в 9,89 тыс. тг за сутки (+7,4% за год).

Самые дорогие гостиницы, ожидаемо, находятся в Алматы (16,12 тыс. тг за сутки, +3,2% за год), и Астане (14,71 тыс. тг за сутки, сразу +24,1% за год).

Самые дорогие санатории - в Костанае (15,63 тыс. тг за сутки, +6,1% за год).

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составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Республики Казахстан
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