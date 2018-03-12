В 2018 году на службу в казахстанской армии призовут свыше 35 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил начальник управления комплектования - заместитель начальника департамента организационно - мобилизационной работы генерального штаба вооруженных сил РК Азамат Дусимов.

«В текущем году запланировано призвать более 35 тыс. призывников. Из них весной будет призвано свыше 17 тыс.призывников. В целом, организация призыва - это комплекс мероприятий, который совместно с местными органами управления, местными исполнительными органами, а также с другими заинтересованными госорганами проводится в регионах», - рассказал Азамат Дусимов на брифинге.

Он отметил, что основными задачами министерства обороны совместно с пограничной службой, национальной гвардией, службой государственной охраны уже с 10 января является предварительное изучение призывников.

«Проводится беседа с родителями, опекунами, соседями, участковыми. На основе планомерного накопления сведений об их морально-волевых качествах, состоянии здоровья, образовании, семейного положения, выявляется информация по призывникам», - сказал Дусимов.

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По его мнению, такая информация влияет на окончательное решение о призыве.

«Это может повлиять в дальнейшем на решение - призвать в ряды вооруженных сил или не призвать. Данная информация позволяет качественно изучить и направить выпускника по родам и видам войск», - сказал он.

Фото: News.invest.kz