В 2018 году планируется обеспечить 120 тысяч астанчан бесплатными лекарствами

В 2018 году планируется обеспечить 120 тысяч жителей столицы бесплатными медикаментами, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

Стоит отметить, что в прошлом году было обеспечено 100 тысяч астанчан.

Как заявил руководитель управления здравоохранения города Астаны Камалжан Надыров, из-за перебоя поставок лекарств со стороны ТОО «СК-Фармация» ряд препаратов все-таки отсутствует в аптеках города.

«В прошлом году по городу в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне бесплатными лекарственными препаратами было обеспечено более 100 тысяч человек. В текущем году запланировано обеспечить порядка 120 тысяч», - говорится в сообщении акимата.

В ходе совещания в акимате столицы глава города Асет Исекешев поручил держать на контроле ситуацию с поставками бесплатных медицинских препаратов.

Для повышения доступности и удобства в получении бесплатных лекарственных препаратовво всех поликлиниках Астаны устанавливается информационная система, а также управлением здравоохранения было принято решение по отпуску лекарственных средств и изделий медицинского назначения напрямую через аптеки городских поликлиник.

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