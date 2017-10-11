В 2018 году в Астане планируют открыть движение по двум строящимся мостам

В 2018 году в столице Казахстана планируют начать запуск проезда по двум строящимся в городе мостам при условии полного финансирования проекта. Об этом рассказал руководитель Управления автомобильных дорог города Астаны Асхат Карагойшин.

«В настоящее время разыгрываем конкурс (по строительству) улицы 27-ой. 27-ая пробивается у нас. В этом году начали строительство двух мостов через канал Нура-Ишим и через реку Ишим. Планируем в 2018 году запустить проезд», - сказал он в ходе круглого стола «Перспективы развития окраин города: качество дорожного покрытия и состояние дворовых территорий, соответствующих столичному уровню».

Строящийся в настоящее время мост и планируемая к строительству автомобильная дорога напрямую свяжут по новому маршруту правый и левый берег столицы.

«Получается, мы этой дорогой (улица Шамши) придем к Калдаякова. Калдаякова будет выходить на район BI Village», - цитирует МИА «Казинформ» Асхата Карагойшина.

Он отметил, что реализация проекта и запуск движения по улице и мостам возможен только при его полном финансировании.

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«При поддержке в 100% финансировании, мы можем обеспечить в следующем году проезд», - отметил спикер.

По словам главы госуправления автодорог, на реализацию проекта в целом необходимо 28 млрд тенге, а в настоящее время имеется только 10 млрд тенге.