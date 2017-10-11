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В 2018 году в Астане планируют открыть движение по двум строящимся мостам

11.10.2017 16:26   714   0

В 2018 году в столице Казахстана планируют начать запуск проезда по двум строящимся в городе мостам при условии полного финансирования проекта. Об этом рассказал руководитель Управления автомобильных дорог города Астаны Асхат Карагойшин.

«В настоящее время разыгрываем конкурс (по строительству) улицы 27-ой. 27-ая пробивается у нас. В этом году начали строительство двух мостов через канал Нура-Ишим и через реку Ишим. Планируем в 2018 году запустить проезд», - сказал он в ходе круглого стола «Перспективы развития окраин города: качество дорожного покрытия и состояние дворовых территорий, соответствующих столичному уровню». 

Строящийся в настоящее время мост и планируемая к строительству автомобильная дорога напрямую свяжут по новому маршруту правый и левый берег столицы.

«Получается, мы этой дорогой (улица Шамши) придем к Калдаякова. Калдаякова будет выходить на район BI Village», - цитирует МИА «Казинформ» Асхата Карагойшина.

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Он отметил, что реализация проекта и запуск движения по улице и мостам возможен только при его полном финансировании.

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«При поддержке в 100% финансировании, мы можем обеспечить в следующем году проезд», - отметил спикер.

По словам главы госуправления автодорог, на реализацию проекта в целом необходимо 28 млрд тенге, а в настоящее время имеется только 10 млрд тенге.

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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