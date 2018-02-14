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В 2018 году выделят 60 млрд тенге на реконструкцию республиканских дорог

14.02.2018 14:00   1267   0

В 2018 году будет продолжена реализация 23 проектов и реконструкцией будет охвачено 4,2 тыс. км автодорог республиканского значения. Для этого из республиканского и местного бюджетов выделят 60 млрд тенгеОб этом заявил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, выступая на заседании коллегии министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе своего выступления Роман Скляр отметил, что в 2018 году планируется открыть движение на 528 км реконструированных автодорогах. Это дороги: Центр-Восток – 233 км; Центр-Юг – 45 км; Уральск-Каменка – 35 км; Бейнеу-Акжигит – 85 км; Алматы-Талдыкорган – 16 км; Обход п. Кордай – 19 км; Астана-Петропавловск – 20 км; Таскескен-Бахты – 20 км, Щучинск-Зеренда – 20 км, Талдыкорган-Усть-Каменогорск – 20 км, Калбатау-Майкапшагай – 9 км, Юго-Западный обход Астаны – 6 км.

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«Для поддержания технического состояния автодорог республиканского значения в текущем году капитальным ремонтом планируется охватить 179 км участков автодорог, из них ввести в эксплуатацию 104 км и 32 моста (путепроводы, надземные пешеходные переходы и трубы). Помимо этого, средним ремонтом будет охвачено 1 544 км автодорог, из них 644 км с применением технологии холодного ресайклирования», - отметил Роман Скляр.

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Кроме того, в текущем году начинается первый концессионный проект в автодорожной отрасли – строительство БАКАД. В настоящее время подписан контракт с консорциумом «Алсим Аларко – Макийол – СК – Корея Экспресс Вэй». Начало строительных работ планируется в первом полугодии.

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«Во втором квартале текущего года планируется тестовый запуск системы взимания платы на участках автодорог: Астана-Темиртау (132 км), Алматы-Капшагай (42 км) и Алматы-Хоргос (295 км) общей протяженностью 469 км. Кроме того, ведется разработка ПСД по устройству Системы взимания платы на 5,5 тыс. км, в том числе на международном коридоре «Западная Европа-Западный Китай», реализация которых планируется за счет средств инвестора по механизму государственно-частного партнерства», - подчеркнул первый вице-министр. В рамках реализации Послания главы государства по увеличению финансирования ремонта и реконструкции автодорог местной сети министерством совместно с акиматами областей проработан комплекс мер.

Для этого в текущем году планируется дополнительно выделить 60 млрд тенге на паритетной основе из республиканского и местного бюджетов. Данные меры позволят охватить ремонтными работами свыше 4 тыс. км и к 2025 году улучшить состояние местной сети в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%.

В алматинских дворах не будет платных парковок

  • Источник:
  • пресс-служба МИР РК
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