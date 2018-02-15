В 2018 году выделят более 67 млрд тенге на обеспечение казахстанцев питьевой водой

Объем финансирования проектов по обеспечению населения питьевой водой в 2018 году составит 67,9 млрд тенге, сообщил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК Мархабат Жайымбетов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил сегодня в ходе пресс-конференци Мархабат Жайымбетов, финансирование преимущественно направлено в регионы с низким доступом.

«По городскому водоснабжению и водоотведению в 2018 году предусмотрено 22,7 млрд тенге на реализацию 40 проектов. А по сельскому предусмотрено 45,2 млрд тенге на реализацию 153 проектов. По итогам реализации данных проектов планируется увеличить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах до 59% и в городах до 94%», - уточнил представитель министерства.

Отметим, средства выделят в рамках программы «Развитие регионов-2020».

Глава комитета подчеркнул, что централизованное водоснабжение доступно для 6,2 млн сельчан (80,7%).