В АДГСПК не исключают «технической ошибки» при ответе прокуроров Умаровой

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова не исключает, что при отправлении прокуратурой Алматы ответа правозащитнице Айман Умаровой произошла «техническая ошибка».

«Это же человеческий фактор, возможно, какая-то техническая ошибка», - сказала Шаимова журналистам в кулуарах заседания коллегии АДГСПК.

Сотрудники прокуратуры отправили правозащитнице официальный ответ, в котором назвали ее «Пупкина Залупкина». После служебной проверки по данному инциденту были освобождены от должностей трое сотрудников, в том числе – прокурор Бостандыкского района.

«Оценку действиям прокуроров уже дала генеральная прокуратура и они, соответственно, освобождены от должностей. Это компетенция, в первую очередь, конечно же, правоохранительных органов и генеральной прокуратуры. Они соответствующее решение приняли», - сказала зампред агентства.

Правозащитница Умарова длительное время пытается добиться правосудия по делу одной из своих клиенток, делая частые запросы в прокуратуру, на один из которых и был прислан официальный ответ с оскорбительным обращением. При этом правозащитница намерена судиться с прокуратурой и далее, невзирая на официальное письмо с извинениями.

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