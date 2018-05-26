В Актобе разгорелся скандал вокруг Центрального рынка

25 мая группа торговцев актюбинского рынка вышла на забастовку, узнав о том, что им нужно освободить рабочие места.

Причиной требования департамента ЧС стали несоблюдения арендодаторами правил противопожарной безопасности. В ходе проверки были выявлены 32 нарушения, для устранения которых администрации Центрального рынка дали месячный срок (до 26 июня). Департамент ЧС подал иск в экономический суд.

Проходы на рынке были завалены коробками и товаром торгующих, что может стать препятствием для пожарных в случае возгорания.

Для решения ситуации с торговцами-арендаторами в оперативном порядке была создана рабочая группа.

В результате чего арендодаторов попросили освободить торговые места. Такое решение возмутило продавцов.

"Рабочая группа провела осмотр территории и определила, что на рынке приступили к устранению замечаний, обеспечен проезд пожарной машины по одному из пяти указанных точек проезда. 15 торговых мест, которые расположены в зонах пожарного прохода планируется распределить, то есть все предприниматели будут обеспечены рабочими местами. Администрация рынка обязуется устранить нарушения в срок, что будет основанием для отзыва искового обращения,- сказал замдиректора палаты предпринимателей Актюбинской области Руслан Куйшинов.

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С сегодняшнего дня рынок приступил к работе в прежнем режиме.