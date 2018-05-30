В алматинские клиники поступила вакцина от менингита

В клиники Алматы поступила вакцина от менингококковой инфекции. По некоторым данным, стоимость вакцины варьируется от 20 - 22 тысяч тенге.

Как сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова, в клиники города поступила вакцина от менингококковой инфекции. По некоторым данным, стоимость вакцины варьируется от 20 - 22 тысяч тенге.

Врачи продолжают отмечать, что в Алматы ситуация не критическая и эпидемии вируса менингита в городе нет. При этом призывают носить медицинские маски в общественных местах и не посещать места массового скопления людей.

«Пик заболеваемости идет на спад. Нет необходимости в карантине образовательных учреждений и детских садов», - добавила Айзат Молдагасимова.

Кроме того, как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья города Алматы, еще один человек поступил с подозрением на менингококковую инфекцию.

«К счастью, на данный момент летальных исходов от менингококковой инфекции нет. Однако, число заболевших на данный момент растет - в клиниках с подозрением на менингококковую инфекцию находится 31 человек, из них в 25 случаях диагноз подтвержден лабораторно, в 6 - выставлен клинически. Среди заболевших трое детей», - отметила Айзат Молдагасимова.

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«Пик заболеваемости идет на спад. Нет необходимости в карантине образовательных учреждений и детских садов», - добавила Айзат Молдагасимова.