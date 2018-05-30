Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
330.67
-0.004%
EUR/KZT
384.01
-0.010%
RUB/KZT
5.3
-0.009%
EUR/USD
384.01
-0.010%
EUR/CHF
384.01
-0.010%
EUR/JPY
384.01
-0.010%
GBP/USD
438.7
-0.005%
USD/CHF
330.67
-0.004%
USD/JPY
330.67
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.67 384.01 5.3
-0.004% -0.010% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

В алматинские клиники поступила вакцина от менингита

30.05.2018 20:00   748   0

В клиники Алматы  поступила вакцина от менингококковой инфекции. По некоторым данным, стоимость вакцины варьируется от 20 - 22 тысяч тенге.

Как сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова, в клиники города поступила вакцина от менингококковой инфекции. По некоторым данным, стоимость вакцины варьируется от 20 - 22 тысяч тенге.

Врачи продолжают отмечать, что в Алматы ситуация не критическая и эпидемии вируса менингита в городе нет. При этом призывают носить медицинские маски в общественных местах и не посещать места массового скопления людей.

«Пик заболеваемости идет на спад. Нет необходимости в карантине образовательных учреждений и детских садов», - добавила Айзат  Молдагасимова.

Кроме того, как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья города Алматы, еще один человек поступил с подозрением на менингококковую инфекцию.

Почему во Всемирном рейтинге не нашлось места казахстанским вузам?...
Расположенниый в эмирате Рас-эль-Хайма Центр мировых рейтингов университетов (CWUR) в очередной раз ранжировал 1 000 лучших высших учебных заведений м...

«К счастью, на данный момент летальных исходов от менингококковой инфекции нет. Однако, число заболевших на данный момент растет - в клиниках с подозрением на менингококковую инфекцию находится 31 человек, из них в 25 случаях диагноз подтвержден лабораторно, в 6 - выставлен клинически. Среди заболевших трое детей», - отметила Айзат Молдагасимова.

Развитие туризма в Жамбылской области: в Таразе создадут «город мастеров»

«Пик заболеваемости идет на спад. Нет необходимости в карантине образовательных учреждений и детских садов», - добавила Айзат Молдагасимова.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    147

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    122

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    382

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    12

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Население в недостаточной мере защищено от финансовых рисков, связанных со здоровьем, особенно социально уязвимые категории граждан. Предусмотренные с 2020 года перечни бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования несут высокие риски социальной напряженности ввиду наличия ряда слабых сторон
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное