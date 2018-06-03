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В Алматинской области от менингита умерла 19-летняя девушка

03.06.2018 20:00   1446   0

В Алматинской области, городе Каскелен от менингококковой инфекции скончалась 19-летняя девушка, сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья области.

«Девушка 19 лет. Она умерла в городе Каскелен в инфекционной больнице. Она поступила утром в 7.25 вчера, через два часа умерла», - сообщил руководитель департамента Ергали Сыдыманов.

Он также отметил, что предположительно, причиной смерти стало позднее обращение.

«Она заболела 1 июня, потом вызвала фельдшера, потом скорую и на скорой ее привезли», - пояснил Сыдыманов.

По его словам, девушка была знакома с погибшим накануне 5-летним мальчиком.

«Она была подруга дяди умершего вчера 5-летнего ребенка. Они может дружили, вместе из садика забирали. Ребенок вообще прописан в Талгарском районе, но в детский сад ходил в городе Алматы. У них есть еще одна квартира в Алматы. Мы предполагаем, что с понедельника по пятницу он, наверное, был в городе Алматы, а в субботу и воскресенье ребенка, вероятно, забирали в Талгар», - пояснил руководитель Департамента.

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  • Источник:
  • BNews.kz
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