В Алматинской области три человека госпитализированы с подозрением на менингит

В Алматинской области Казахстана в инфекционные стационары поступили трое больных с подозрением на менингококковую инфекцию, сообщил Комитет охраны общественного здоровья Минздрава республики, сообщает Интерфакс - Казахстан.

«В инфекционные стационары Алматинской области 17 июня (2 чел.) и 18 июня (1 чел.) поступили трое больных с подозрением на менингококковую инфекцию. Диагноз не подтвержден. Проводятся лабораторные исследования», - отмечается в распространенной во вторник информации.

Между тем, в информации сообщается, что «в Южно-Казахстанской области у умершего 15 июня текущего года с подозрением на менингококковую инфекцию диагноз лабораторно подтвержден».

В Казахстане с начала 2018 года зарегистрировано 62 подтвержденных случая менингококковой инфекции, из них на стационарном лечении находятся 7 человек, выписано 42 человека, с летальным исходом 13 случаев: Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 3 случая, Южно-Казахстанской – 3 случая и Кызылординской – 1 случай, отмечается в сообщении.

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Противоэпидемические мероприятия продолжаются.