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В алматинском зоопарке появился новый вольер для амурского тигра стоимостью 10 млн тенге

24.09.2017 18:05   908   0

Еще один обитатель алматинского зоопарка заселен в новый современный вольер, передает МИА «Казинформ». На этот раз амурский тигр по кличке Урман переселен в просторный вольер с газоном, деревьями, тропинками и водопадом.

Работа по возведению нового вольера для амурского тигра по кличке Урман началась в конце июля. За два месяца жителю алматинского зоопарка соорудили современное жилище с газоном, деревьями, тропинками, бассейном, водопадом, игрушками. Кроме того, тигра от посетителей будет отделять сверхпрочное стекло и деревянная высокая зеленая ограда, а не решетки и ржавые заборы.

По словам директора зоопарка Ержана Еркинбаева, открытие нового вольера позволит привезти в Алматы подружку для Урмана - ранее это невозможно было сделать из-за отсутствия соответствующих условий. По словам Еркинбаева, Урман единственный из пяти амурских тигров, попавший в программу сохранения и размножения этого вида. Еще четыре тигра, проживающие в зоопарке, не вошли в программу по причине генетических отклонений или возраста.

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Реконструкция жилища Урмана стала возможной благодаря спонсорской помощи. На ремонт и обустройство вольера было затрачено около 10 миллионов тенге. Напомним, аналогичные по дизайну и конструкции вольеры этим летом построены для белого медведя и гималайских медведей, продолжаются работы по сооружению лога для волков и лис. Завершена реконструкция экспозиции для носорогов, тапира и слонов, модернизирована система уборки вольеров для борьбы с запахами. В зоопарке насчитывается 310 видов животных.

Фото: страница в instagram алматинского зоопарка

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