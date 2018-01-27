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В Алматы будут проводить 3D операции

27.01.2018 10:50   539   0

На базе новой клиники «Керуен-Medicus» в Алматы, появилась возможность в режиме реального времени проводить сложнейшие операции в 3D-формате. Аким города Алматы рассказал о здравоохранении, строительстве новых объектов, и о том, насколько иностранцы пополнили бюджет города.

В ходе встречи с коллективом нового медицинского центра «Керуен-Medicus» аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что Алматы первым среди городов Центральной Азии вошел в сеть Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» и имеет большой потенциал я развития медицинского туризма. Только в 2017 году медицинские услуги получили более 2 тыс. иностранных граждан и почти 270 тыс. человек из других регионов страны. В свою очередь это принесло в бюджет города более 240 млн. тенге.

 «На самом деле здравоохранение начинается с экосистемы города, поэтому особое внимание мы уделяем вопросам экологии и реализации концепции «Города для людей», делаем акцент на создание пешеходных зон, развитие парков и скверов, внедрение экологичного общественного транспорта, реконструкцию алматинских дворов, строительство детских и спортивных площадок. Сегодня ведется модернизация ТЭЦ-1 и разрабатывается предварительное ТЭО по переводу на газ ТЭЦ-2. До конца года должна быть обеспечена полная газификация частного сектора», - сказал аким.

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Также,  в Алматы планируется построить ряд крупных медицинских объектов, среди которых новый онкологический центр, казахстанско-японский диагностический центр, родильный дом и международный госпиталь Mount Sinai, отметил г-н Байбек. Ожидается, что проекты будут реализованы в ближайшие три года.  

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За последние 2 года уровень оснащённости медицинских организаций достиг 75%, что позволило повысить качество услуг, точность постановки диагноза и своевременно выявлять заболевания на ранней стадии. В рамках цифровизации городской системы здравоохранения планируется внедрение электронного паспорта здоровья пациента, децентрализация с использованием не менее 35 передвижных модульных комплексов, а также оказание качественной медицинской помощи с использованием Smart технологий.

В свою очередь благодаря современным технологиям в новой клинике «Керуен-Medicus» появилась возможность в режиме реального времени проводить сложнейшие операции в 3D-формате. Медицинским центром подписаны соглашения о сотрудничестве и подготовке кадров с корейской клиникой Severance Hospital и немецкой Freiburg University Klinik.

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«Я хочу сказать, что развитие медицины в Казахстане - особенная модель, которая ни в чем не уступает Европе или Америке. Я сегодня уже обошел клинику и с самого начала - регистрации, когда создается специальная электронная карта можно проследить удобство и современность центра. Имеются большие возможности для диагностики и терапии. Я уверен, что эта клиника будет примером для всех других медицинских учреждений Казахстана», - подчеркнул профессор, декан университетской клиники г. Фрайбурга Хьюберт Блюм.

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