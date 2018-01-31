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В Алматы могут запретить устанавливать шлагбаумы без охранника

31.01.2018 17:33   1258   0

Алматинцам могут запретить устанавливать шлагбаумы во дворах жилых домов без стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала. Соответствующий проект размещен на портале «Открытый диалог».

В соответствии с документом, который находится на публичном обсуждении до 13 февраля, алматинцам могут запретить устанавливать шлагбаумы во дворах жилых домов без стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала.

«Не допускается возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и железных ограждений территорий, препятствующих проезду спецавтотранспорта, а также стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест», - отмечается в документе.

«С целью обеспечения беспрепятственного круглосуточного доступа на дворовую территорию экстренных, специальных, коммунальных и других служб при установке у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором) шлагбаумов организуется стационарный пост с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаумы обеспечиваются устройством для их ручного открывания», - говорится в проекте решения маслихата.

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Вопрос установки шлагбаумов жителями жилых домов Алматы уже обсуждался в прошлом году.

После появления платных парковок, алматинцы стали жаловаться на машины во дворах. В группе «Общая дорога» в Facebook на возмущения алматинцев ответил представитель проекта Open Almaty Еркебулан Кенжебулатов. Тогда он отмечал, что вопрос об официальном разрешении на установку шлагбаумов во дворах находится на стадии обсуждения.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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