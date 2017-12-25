В Алматы на новый маршрут вернулись автобусы с "гармошкой" (фото)

В Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети. В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы большой вместимости или так называемые «гармошки», запущенные сегодня на новом магистральном маршруте №201.

Новые 18-метровые низкопольные автобусы экологического класса Евро-5, вместимостью более 180 человек, будут курсировать по всей протяженности улицы Толе би от улицы Яссауи до ВОАД.

Как доложил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов, на улице Толе би, протяженность которой порядка 14 км, большой пассажиропоток, но прямого маршрута не было, поэтому с учетом многочисленных обращений горожан принято решение запустить магистральный маршрут с автобусами большой вместимости.

Маршрут будет обслуживаться 19 единицами подвижного состава, один в резерве. Планируемый интервал движения – 6 минут, с 6 утра до 23.00 ночи. Автобусы оборудованы кондиционерами, видеонаблюдением, пандусами, у каждой из четырех дверей установлен терминал «ОНАЙ».

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«Если в среднем на маршруте пассажиропоток составляет 10 тыс. человек в сутки, то на 201 маршруте прогнозируется до 25 тыс. Полагаем, что введение маршрута значительно повысит комфорт пассажиров на данном участке и, как следствие, удовлетворенность качеством оказываемых перевозчиком услуг», - сказал М.Исахов.

Аким Алматы отметил, что новые автобусы отвечают высоким экологическим стандартам, вместе с тем в городе будет продолжена работа по переводу общественного транспорта на газ.

«Для этого необходима соответствующая инфраструктура, заправочные и сервисные станции, поэтому сейчас создается автопарк, который будет отвечать всем этим требованиям», - сказал он.

Ранее в рамках транспортной реформы в Алматы новые автобусы вышли на обслуживание маршрутов №22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77. В целом, в текущем году в Алматы были выделены средства на приобретение 388 автобусов различной вместимости, из них 185 - уже на маршрутах, оставшиеся 203 - выйдут в начале следующего года. Частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 91 - уже на маршрутах, остальные 183 автобуса прибудут в первом квартале 2018 года.

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В рамках объезда главе мегаполиса была презентована система фиксации нарушений правил дорожного движения на выделенных для общественного транспорта полосах.

«На подвижной состав устанавливаются видеокамеры, которые фиксируют автомобили, выезжающие на спецполосу в неположенном месте, автоматически распознается номерной знак нарушителя и со 100%-ной доказательной базой информация передается для принятия процессуальных решений в ДВД города. За три дня работы системы в тестовом режиме на одном троллейбусе было зафиксировано 104 нарушения, что эквивалентно более 1 млн тенге. Система позволит дисциплинировать как водителей общественного транспорта, так и частных авто», - рассказал представитель компании-разработчика Александр Сатин.

Следует отметить, что система разработана Институтом космической техники и технологий Министерства обороны и аэрокосмической промышленности РК, все её компоненты производятся в Казахстане. По итогам более длительного и детального тестирования системы будет обсуждена возможность её применения на дорогах города Алматы.