В Алматы начнут изымать участки вдоль проспекта Сейфуллина

Аким города Бауыржан Байбек подписал постановление об изъятии еще 30 участков в городе Алматы. Земельные участки располагаются по проспекту Сейфуллина.

Недвижимость будет изыматься в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Собственникам земельных участков будет выплачена компенсация.

С полным списком объектов, подлежащих отчуждению, можно ознакомиться в постановлении, опубликованном на сайте "Вечерний Алматы".

Отчуждение назначено на 31 декабря 2018 года:

"Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Шемякина в Турксибском районе города Алматы, для пробивки дороги, согласно приложению к настоящему постановлению. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2018 года", - говорится в постановлении.

Граждане и владельцы имущества, подлежащего изъятию, могут обратиться с вопросами по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

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