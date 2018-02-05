В Алматы обновлены автобусы на маршруте №56

В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта. Сегодня на маршрут №56 выехали новые автобусы экологического класса Евро-5.

Ранее перевозчиком не обеспечивалась регулярность маршрута, не соблюдался интервал. С сегодняшнего дня на обслуживание маршрута, курсирующего между рынком «Салем» и мкр. Казахфильм, выехали 16 низкопольных автобусов большой вместимости, оснащенные кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и др.

Интервал движения на маршруте составит 5 минут. Ожидается, что с обновлением подвижного состава и соблюдением регулярности пассажиропоток на маршруте увеличится в 3,5 раза.

Напомним, в Алматы автобусы уже обновлены на маршрутах №12, 22, 50, 65, 69, 70, 86, 95, 103, 112, 115, 124, 126, 127, 131, возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201.

Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.