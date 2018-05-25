В Алматы от менингококцемии умер студент

Вчера, в 10:50 в Городскую клиническую инфекционную больницу имени И. С. Жакеновой был доставлен студент с подозрением на менингококк. В 16.00 он скончался, сообщает Zakon.kz.

Медики констатировали молниеносную форму менингококцемии.

«Перед этим молодой человек с друзьями, будучи уже простуженным, попал под дождь. Шестеро его друзей, с которыми он все это время находился, сейчас проходят проверку», - прокомментировала смерть молодого человека директор департамента общественного здравоохранения Айзат Молдагасимова.

На сегодняшний день в Алматы зафиксировано всего 29 человек с менингококковой инфекцией. 25 лабороторно, 4 клинически.