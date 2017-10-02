В Алматы открыли дополнительный центр обслуживания карт «Онай»

В Алматы открылся второй по счёту центр обслуживания электронных проездных карт «Онай» передает корреспондент Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу «Транспортного холдинга Алматы».

Как отметили в пресс-службе, главный центр не справляется со всеми обращениями граждан.

По словам директора ТОО «Транспортный холдинг Алматы» Садира Хамраева, с введением дифференцированного тарифа и началом учебного года в августе-сентябре количество обращений в центр обслуживания увеличилось.

«Мы обслужили за этот период 13 788 человек. Более 90% обращений связаны с восстановлением утерянных карт. Мы учли пожелания алматинцев и решили, что сегодня городу действительно необходим второй центр «Онай» . Совместно центры обслуживания населения «Онай» смогут обслуживать до 900 человек ежедневно», – отметил он на открытии нового центра обслуживания.

Теперь владельцы карт «Онай» смогут перевыпустить карту в случае утери, блокировки или механического повреждения по адресу улица Абылай хана, 3А.

Как стало известно, в новом центре работают 12 операторов, 2 консультанта, 3 кассира и 1 менеджер. График работы с 10.00 до 19.00.

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Перечень услуг, которые будет предоставлять населению Алматы второй центр обслуживания «Онай» не изменится – это перевыпуск карт для всех категорий граждан. Также там можно будет купить электронные проездные, пополнить на них баланс и сделать первичный выпуск для школьников Алматинской области.

Процесс перевыпуска льготных карт состоит из четырёх этапов и осуществляется в течение 15-20 минут:

- получение талона электронной очереди;

- консультация у оператора для сверки информации с базой данных о праве на льготу;

- оформление заявления на перевыпуск карты;

- оплата перевыпуска в кассе и получение готовой карты.

Как сообщается, перевести баланс потерянной карты «Онай» на новую теперь можно в мобильном приложении. В приложении можно проверить и пополнить баланс, привязать сразу несколько карт и подобрать оптимальный маршрут.

Отметим, бесплатное приложение доступно в AppStore и Google Play для всех владельцев карт «Онай».