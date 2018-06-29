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В Алматы открылся специальный Центр для людей старшего поколения

29.06.2018 20:09   909   0

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил открывшийся в мегаполисе Центр активного долголетия для людей старшего поколения, сообщает пресс-служба акимата города.

Как отмечается в письме, для алматинских пенсионеров здесь открылись библиотека, фитнес-зал для йоги и аэробики, залы для занятия шахматами, тогызкумалак, домино, вязанием, просмотра фильмов и др.

Для пожилых людей на постоянной основе будет организовано обучение навыкам компьютерной грамотности, работе со смартфонами, английскому языку. Совместно с общественными объединениями еженедельно будут проводиться бесплатная юридическая, психологическая, медицинская консультации, мотивационные семинары и мастер-классы.

«Слушайте, как же хорошо здесь все устроено. Мы так долго этого ждали. Я сама, по «сарафанному радио» узнала, что в нашем городе открывается такой Центр. Прибежала сюда и была в первых рядах, живу не так далеко. Уже выбрала себе программу, которая мне интересна, в том числе хор и йога, это так здорово. Мне под 80 лет, но я очень активная прабабушка. Я хожу в горы, но без палок пока, а вот тут научат меня скандинавской ходьбе. И работе на компьютере хочу научиться», - поделилась впечатлениями одна из первых посетительниц центра Римма Калашникова.

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Центр активного долголетия открыт в рамках принятой несколько месяцев назад гДорожной карты по поддержке старшего поколения «Белсенді ұзақ өмір». Городская программа направлена на вовлечение пожилых людей в активную жизнь, использование их потенциала и обеспечение преемственности поколений.

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«Прежде всего, мы стараемся решать вопросы социально-уязвимых слоев населения. По поручению Главы государства в Алматы в два раза снизили оплату в государственных детских садах. В рамках поддержки молодежи ведется строительство нескольких студенческих общежитий. Молодые семьи без первоначального взноса могут получить кредит на жилье всего под 5%. Но есть еще одна категория граждан, нуждающаяся в поддержке. Это пожилые люди, которых сегодня в Алматы более 12%. Люди в возрасте не должны ограничиваться тихой пенсией. Они хотят чувствовать востребованность, ощущать наше внимание. Поэтому этот год в Алматы мы проведем под эгидой поддержки старшего поколения», - отметил в свое время аким города Бауыржан Байбек.

С момента запуска проекта в Алматы создали 32 социальных клуба с охватом более 1700 человек. Курсы компьютерной грамотности прошли уже более 1000 пенсионеров.

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В парках и скверах в каждом районе города организованы утренние и вечерние занятия по ЛФК, фитнес, йога, скандинавской ходьбе с охватом более 2000 пожилых людей. На базе Совета ветеранов организован клуб эко-туризма, который уже посещают более 100 человек. В период с июля по ноябрь запланировано 20 туров выходного дня для посещения Большого Алматинского озера, Боралдайских Сакских курганов и др.

Для компенсации доступности инфраструктуры, как платные бассейны, спортивные залы, танцевальные студии запущен социальный проект для предоставления еженедельного доступа к физической культуре и спорту. Уже закупаются абонементы для льготного посещения бассейнов и финтес-клубов для 800 пенсионеров.

В ближайшие два месяца будет запущен интернет-портал Ata-Apa.kz, где централизованно будет размещаться вся полезная информация о проводимых социальных и государственных программах и специальная биржа труда для пожилых людей. К примеру, пенсионер изъявивший желание оказать услуги репетитора у себя дома может обратиться по телефону 1308 в Центр долголетия и оставить свои данные.

В рамках Дорожной карты планируется провести более 100 культурно-массовых, спортивных и интеллектуальных мероприятий для вовлечения пенсионеров в активную жизнь во всех сферах деятельности города. К примеру, «Конкурс талантов», фотовыставки «Любимая моя Алма-Ата», а также специализированная ярмарка вакансий для пенсионеров.

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Сегодня в городе Алматы проживают 222 тыс. пенсионеров или 12,5% всего населения города. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, практика вовлечения пенсионеров в активную жизнь является наиболее действенным инструментом для повышения качества и продолжительности их жизни.

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