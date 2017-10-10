В Алматы перекроют Кульджинский тракт

О перекрытии Кульджинского тракта предупредили горожан и гостей мегаполиса , передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
«В связи с производством работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода по Кульджинскому тракту севернее ВОАД с 22:00 10 октября до 06:00 11 октября, а также с 22.00 11 октября до 06:00 12 октября движение автотранспорта по Кульджинскому тракту от проспекта Рыскулова до улицы Халиуллина в северном и южном направлениях будет временно перекрыто», - сообщили в акимате Алматы.
Водителей просят заранее корректировать свои маршруты и организованно совершать объезд.