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В Алматы планируют разработать специальное приложение для туристов

23.09.2017 14:13   561   0

В Алматы стартует исследование портрета туриста на Великом шелковом пути в Алматинском кластере. Директор  туристского информационного центра города Алматы (Visit Almaty) Асель Нуркебаева рассказала, о том как пришла идея проекта, а так же других планах направленных на развитие туризма в городе. 

По мнению г-жи Нуркебаевой для того, чтобы понимать как правильно предлагать туристский продукт, необходим фундамент, консолидация всего рынка, именно поэтому пришло решение провести это исследование. Этого мнения придерживаются не только туроператоры, но и отельеры, транспортные компании, гиды и т.д.

«Только при слаженной работе, мы сможем добиться реального эффекта, причем мы можем добиться его не как страны конкуренты или соседи, через пять лет или десять лет. Мы можем добиться этого в ближайшие год-два», - предполагает г-жа Нуркебаева.  

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В исследовании будут принимать участие те туркомпании, которые занимаются непосредственно приемом и ежедневным общением с туристами, отдельно отмечается работа со студентами. «Если 4-5 лет назад студенты вообще не понимали что они делают, зачем они  учатся, чтобы работать в турфирмах и продавать туры в Турцию? Нет, основная цель обучения в этих университетах - привлекать, уметь обслуживать туристов здесь, и делать это качественно, с пониманием дела», - пояснила она. 

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Cпикер отметила, что у каждого уважающего себя туристского города есть cityPASS – комплект для туриста, в который, как правило, входит скидочная карточка, гид и карта города. В планах разработка Almaty City PASS, с возможным проведением конкурса среди стартаперов на лучшую разработку. Однако, г-жа Нуркебаева поделилась что при создании проекта есть идея использовать несколько нестандартный подход. Она заключается в том, чтобы в одном приложении собрать аудио-гиды и карты, такси-сервисы и другие услуги, необходимые туристам, а также создать внутренний чат – некую социальную сеть, в которой туристы смогли бы общаться между собой и давать какие-либо рекомендации, что также позволит отслеживать проблемные точки сервиса и улучшать качество обслуживания. 

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«Скорее всего, мы будем закладывать бюджеты и проект будет реализован в следующем году. Но подготовка к нему идет уже сейчас», - рассказал специалист. 

Что касается самого исследования портрета туриста, то по его результатам появится более четкое представление о том как делать продвижение в социальных сетях, куда запускать таргетированную рекламу. Эти действия позволят более экономно и эффективно распределять бюджетные средства. 

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На вопрос, будут ли подобные проекты применяться в других регионах, спикер ответила, что на данный момент проект позиционируется как пилотный, однако не исключено, что в дальнейшем подобный механизм будет использоваться и в регионах.  «Конечно, если другие регионы заинтересуются нашими исследованиями, методологией и методами продвижения, мы с удовольствием поделимся, так как наш основной курирующий орган - это Министерство культуры и спорта», - пояснила г-жа Нуркебаева. 

Определенный интерес со стороны коллег по туррынку имеется из Восточного, Южного и Западного Казахстана. 

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