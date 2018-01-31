В Алматы появятся 6 новых автобусных полос

В 2017 году Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций представил Комплексную схему организации дорожного движения на ближайшие пять лет. Как оказалось, часть планов будет реализована уже в 2018 году. Речь идёт о новых выделенных полосах для общественного транспорта.

В нынешнем году дорожники разметят более 18 километров выделенок. Спецполосы появятся:

- на Шаляпина, от Момышулы до Алтынсарина;

- Жандосова, от Тимирязева до Алтынсарина;

- Северном кольце, от дороги вдоль БАКа до Жумабаева;

- Тимирязева, от Жандосова до Желтоксан;

- Желтоксан, от Тимирязева до Абая;

-ВОАД, от Толе би до автовокзала «Восточный».

Последние три отрезка являются частью линии скоростных автобусов (BRT), которую начали прокладывать в Алматы в 2017 году.