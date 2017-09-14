В Алматы проходит неделя сейсмологии

В Алматы с 11 по 15 сентября проходит пятидневная XII Международная сейсмологическая школа «Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных».

В мероприятии принимает участие более 100 человек, из них порядка 70 человек - представители российской делегации.

В рамках мероприятий состоится обсуждение актуальных проблем сейсмологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии, современной геодинамики и инженерной сейсмологии. Прозвучат доклады, посвященные современному состоянию сейсмических наблюдений в различных регионах Российской Федерации, на территории Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Участники обсудят новые программы обработки и интерпретации сейсмологических данных и особенности сейсмотектоники Тянь-Шаня и ее взаимосвязь с сейсмичностью.

«Мы каждый год проводим такие мероприятия, и они уже приобрели международный характер. Цель – объединить сейсмологов стран СНГ, ведь землетрясения имеют не локальный характер. Обмен информацией с Казахстаном практически не нарушался со времен советского союза, что позволяет повысить точность, оперативность определения сейсмических событий и мер реагирования на них. За счет совместной работы был реализован целый ряд международных проектов: российско-армянские, с азербайджанскими коллегами усилил обмен сейсмологической информацией, с кыргызскими коллегами готовим ряд мероприятий», - отметил Алексей Маловичко, член-корреспондент РАН, директор федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Вместе с тем, директор института сейсмологии Анвар Боранбаев отметил, что такие мероприятия нужны и важны для укрепления международного сотрудничества.

«Мы собрали специалистов, чтобы они могли поделиться знаниями и навыками и хотим создать непринужденный формат общения, перетасовать сейсмологическую колоду, чтобы все потом спокойно общались», - отметил директор института сейсмологии.

Вместе с тем, директор института рассказал, что в Казахстане на низком уровне находится техническое оснащение.

«В целом по Казахстану 63 станции различной комплектации. Для сравнения – в Японии их число порядка 6 тысяч. По нашим расчетам, необходимый минимум для Казахстана по оборудованию – еще 52 комплексные станции к имеющимся 24, еще 40 пунктов сильных движений к имеющимся 15», - отметил он.