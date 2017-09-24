В Алматы прошел открытый конгресс Казахстана по парaтанцевальному спорту

Девизом конгресса, организованного женским клубом «Алма-Ата» и комитетом по спортивным танцам на колясках РК стали слова: «Паратанцы – это спорт, который меняет жизнь». И, действительно. Собравшиеся тренеры и активисты рассказали несколько удивительных историй, как в лучшую сторону изменилась жизнь людей, пришедших учиться танцевать.

«Мы проводим занятия в зале в ЦУМе. Они совершенно бесплатны для людей с ограниченными возможностями и их партнеров. Танцы – это мощная реабилитация. За год у нас достигли видимых результатов 2 человека: девочка Армангуль с ДЦП, которая ходила на цыпочках, при этом сильно согнувшись… Теперь она стоит уже полной ступней. Парень, которому 28 лет за год из депрессивного и пассивного состояния вернулся к нормальной жизни – танцует, вышел на работу, а до встречи с нами даже не разговаривал – такое было у человека бессилие. Мы ищем всех и приглашаем всех людей, которые ограничены в своих движениях – приезжайте», - приглашала всех желающих Дакен Туребекова, председатель комитета по спортивным танцам на колясках РК.

Кроме того, она отметила, что часть из ребят, сидящих в колясках, много лет вообще не выезжала из дома, приехать на конгресс - это большой прорыв.

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Немного из истории - парализованные люди начали двигаться, разрабатывать свое тело, сидя в коляске, так и появились паратанцы. И с этой реабилитации начались соревнования. В начале 2017 года в Лондоне прошло большое совещание, в рамках которого было принято решение: пара-олимпийские соревнования должны проходить именно по программе всемирной федерации танцевального спорта WDSF. Спортивные бальные танцы – параолимпийский вид спорта, по официальной версии международного комитета они делятся на категорию 1 и 2 по тяжести травмы, есть деление по стилям. Вместе с тем, танцы на колясках или как их с 2016 года стали называть, уже известны в Казахстане.

«В этом году федерация спортивного танца открыла комитет по танцам на колясках. Это первый конгресс по паратанцам и здесь собрались люди из разных уголков Казахстана и гости-международники. 33 человека почти со всех городов Казахстана, а иностранные гости из Узбекистана, Таджикистана, Кыргыстана. Еще хотел приехать участник из Румынии, но не смог по причине болезни. В Казахстане с 2009 года есть танцы на колясках, их основатели Аруна Жаксагулова и Дуйсенгали Оспанов – семейная пара, оба сидят в коляске. Несмотря на это, они организовали первые фестивали, провели первые соревнования и чемпионаты. Дуйсенова Асель из Атырау – человек, который выставил первую пару, которая была на всех баннерах Казахстана. Вообще, первая параспартакиада проходила в 2013 году в Таразе, где мы участвовали и моя пара стала обладателями золотых медалей. Это очень отрадно. В этом году в Атырау проходит параспартакиада, где должны участвовать мы, танцы на колясках, или как их с 2016 года начали называть – паратанцы. Почему их нет сейчас? Потому что в регионах, которые заявляют о своем участии обязательно должно быть 2 пары. Две комби-пары, где два человека в коляске и два человека, которые стоят. Если таковых нет, заявка не принимается… По одной паре есть, по соло тоже есть, дуэт тоже есть, но именно комби-пары собрать очень сложно. Мы должны прийти к тому, чтобы в каждом городе, в каждой области было минимум две пары, которые могли бы представлять свой регион на параспартакиаде, соревновании, которое проходит для того, чтобы показать свои результаты. Сейчас мы все находимся на старте. Хотя бы 3 танца освоить, а потом переходить к 5 и 10 танцам. Вы стоите на пути красивого, зрелищного, будоражащего душу спорта и в то же время сила воли, характер приведут к высоким пьедесталам», - обратилась к участникам конгресса Туребекова.

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Она отметила, что основной целью конгресса являются именно танцевальные мастер-классы.

«Основная цель конгресса, помимо знакомства, обсуждения, званых обедов, поездок на «Медео» и в зоопарк - мастер-классы бальных танцев на колясках. Это владение своим телом, владение коляской. Владение своим телом, даже мы сами часто ходим не так как надо бы, переваливаемся, даже стоящих на ногах ребятах очень тяжело научить танцевать. Именно совладеть со своим телом во время танца, а тут у нас еще и коляска, которая является «ногами» участников, которая должна двигаться под ритм самбы, ча-ча-ча, медленного вальса – это, конечно, сказочное зрелище», - отметила председатель комитета по спортивным танцам на колясках РК. К слову, в этом мы смогли убедиться, побывав на танцевальных мастер-классах.

«У нас на первом конгрессе по паратанцам присутствуют гости из разных стран, что придает ему статус международного. Будучи на многих соревнованиях за рубежом я впервые увидел паратанцы, именно в соревновательной системе. Честно скажу, это произвело на меня неизгладимое впечатление – нужно иметь колоссальное мужество, силу воли, чтобы побороть в себе большое количество моментов, которые мешают реализоваться. Когда появилась возможность у нас организовать комитет по паратанцам, мы сделали это с удовольствием. Мы надеемся, что в Казахстане этот вид спорта станет популярным, узнаваемым», - сказал Ровальд Нагаев, вице-президент «Федерации спортивного танца РК».

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В свою очередь, Али Аманбаев председатель «Союза организаций инвалидов Казахстана отметил, что конгресс по паратанцам – большое событие для страны.

«Для Алматы - это очень большое событие. Мы по всем видам пара-спорта всегда шли вперед, занимали первые места, единственно, я всегда переживал, как быть с танцами на колясках – его не было в Алматы. Поэтому я рад, что Дакен Туребекова решила приехать и поднять это дело. Сегодня в этом событии для меня не столь важны спортивные достижения, сколько реабилитация моих коллег по несчастью. Представьте, ситуация – буквально вчера парень один рассказывал, что когда-то он очень любил и занимался танцами. Но в один день жизнь изменилась… И теперь у него снова появилась возможность танцевать», - отметил Али Аманбаев председатель «Союза организаций инвалидов Казахстана».

«Я надеюсь, что эволюционным путем мы выведем этот спорт на должный уровень, заявим о себе на мировой арене», - поддержала его Сабина Амангельды, депутат городского маслихата.

Подобные мероприятия позволяют донести до людей, что коляска – эта не приговор.

«Очень символично написано «паратанцы. Ведь танцы с одним не бывают. Прозвучало слово «инвалид» - очень часто его заменяют словосочетанием «люди с ограниченными возможностями». Вот я смотрю на вас, тех, кто принимает участие, и вижу – вы люди с безграничными возможностями. Это мы, люди с ограниченными возможностями – мы не можем создать вам необходимые условия и возможности. Начиная с транспортной инфраструктуры самолет-регистрация-встретить-проводить – нет сервиса, да и не все авиакомпании принимают пассажиров в колясках. Размещение – не все гостиницы и пункты общественного питания имеют элементарные уровни доступности. Часть вовсе не оснащена, а в некоторых заведениях до смешного сделано – вроде пандус есть, но к нему, не, то что на коляске, а на своих ногах не всегда поднимешься – сделано для галочки. Второй вопрос – морально-психологический – часто задают вопрос: «А зачем вам это нужно»? К сожалению, наша ментальность – у нас смотрят предвзято на людей, которые этим занимаются. Это мероприятие сделано для тех, кто сидит дома, уныл и считает, что на коляске закончился мир. На самом деле, нет – и на коляске можно и ходить, и танцевать, и путешествовать. Жизнь не заканчивается, а начинается в другом качестве. Огромное спасибо, что вы показываете всем, что коляска – это не приговор», - рассказал Руслан Джусангалиев, директор, управляющий партнер республиканского центра правовой помощи.

Бент-Анат Бейсембаева, председатель ОО «Женский клуб «Алма-Ата» и председатель попечительского совета комитета по спортивным танцам на колясках РК призвала всех людей, находящихся в инвалидных креслах не бояться выходить в «большой мир».

«Все мы живем в последнее время неосознанно, бежим куда-то, а остановится, оглянуться и видеть, что кто-то упал, кому-то плохо, а кто-то, оказывается, сидит в инвалидной коляске. Вообще, в тему инвалидности меня привела мой друг, Дакен Туребекова. Она мне открыла очень на многие проблемы глаза. Я просто хочу услышать жизнь и готова кричать на каждом углу, что инвалидность – это не приговор и обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, что они также хотят жить, как и мобильные люди – ездить, гулять, везде ходить, летать на самолетах, а не встречать сплошные препоны. Чтобы везде были пандусы и всюду вам говорили – мы рады видеть вас, чтобы вы сами не боялись выходить в мир и не боялись людей», - заключила Бент-Анат Бейсембаева.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА