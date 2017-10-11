В Алматы прошел праздник для женщин

Городской праздник для женщин Woman Land Fest собрал более 200 участниц, которые, приобретя единый входной билет, могли за день попробовать множество интересных практик и техник, поиграть в трансформационные игры, потанцевать, порисовать и просто насладиться общением.

В этот раз работали несколько тематических площадок: «Бизнес и предназначение», «Семья и отношения», «Душа и тело».

«Это праздник для девушек и женщин, которые не знают, как себя реализовать и где себя найти. Мы хотели дать им направления и помочь. Много девушек, которые хотят учиться, но не знают куда идти. Тут за один день они могут познакомиться с 30-40 центрами. Я курировала площадку «Бизнес и предназначение», на которой выступили 13 спикеров и рассказали о том, как же женщине стоит вести бизнес и себя в нем. Не могу сказать, что женщинам легко выстраивать собственный бизнес. Сегодня леди в бизнесе стали гибче, но уже не смотрят на свой статус «женщины» и смело идут в бой. Но важно, чтобы женщина не перешла в мужскую энергию: да, она приносит деньги, но в последствии эта энергия разрушительна для женщин – они болеют, забывают о себе, и мужчины начинают воспринимать только как конкурентов. Нужно соблюдать энергетический баланс и делать бизнес по-женски – мягко, включать свою женственность - это работает на порядок эффективнее, чем приказы и крики», - рассказала Салтанат Ускумбаева, директор центра личностного развития «Талисман».

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Как считает основатель фестиваля, алматинским женщинам удалось сохранить женственность и энергию.

«Это пространство создано для женщин Алматы, на котором множество площадок и инструментов, которые помогают женщинам стать счастливыми. Алматинские женщины, на самом деле, очень красивые и в них сохранилась сама женская природа, тонкость, женственность, чувственность, покорность, приверженность традициям, чего нет у европейских дам», - считает основатель фестиваля, Наталья Бондарь.

Что касается интересных практик, то достаточно неожиданно среди медитаций, трансформационных игр, бизнес-тренингов было встретить представителей школы нейрографики.

«Нейрографика – новый метод, ему всего 3,5 года, новый способ связи сознательного и бессознательного. Рисуя определенным образом, через специальные линии, мы разрешаем проблемы и сложности. Через рисунок, обращаясь не к сознанию, а к подсознательному. Рисуя определенным образом, можно очень многое изменить в жизни и себе», - отметила Карина Дмитриева, официальный представитель школы нейрографики при институте технологии творчества.

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Не обошлось и без хэнд-мэйд ярмарки. Мастера представили интересные работы от украшений-безделушек до авторских нарядов. Но наибольшей популярностью пользовались вязанные вещи, поскольку в помещении, несмотря на теплую атмосферу, царил жуткий холод.

ФОТО: Офелия ЖАКАЕВА, KURSIV.KZ