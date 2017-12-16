В Алматы простятся с легендой казахстанского футбола Тимуром Сегизбаевым

17 декабря в 10:00 часов в Алматы состоится прощание с легендой казахстанского футбола Тимуром Сегизбаевым.

Прощание с легендой «Кайрата» пройдет на Центральном стадионе Алматы, со стороны Восточной трибуны.

Как сообщает СИА «SPORTINFORM», Почётный ветеран ФК «Кайрат» и легенда казахстанского футбола Тимур Санжарович Сегизбаев скончался 15 декабря на 77-м году жизни.

Тимур Сегизбаев - воспитанник алматинского футбола. Дебютировал в «Кайрате» 14 мая 1960 года в игре против «Динамо» из Минска. 26 августа 1964 года в выездном матче с московским «Спартаком» дважды поразил ворота красно-белых, тем самым принес победу своей команде.

Он был капитаном «Кайрата» с 1964 года по 1969 год. В составе алматинского клуба легендарный футболист провёл 12 сезонов, сыграв более 200 матчей.

На тренерском посту Тимур Сегизбаев дважды вставал у руля «Кайрата»: в 1973 году и в 1986 году. Имеет почётную награду мастера спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР и РК, а также заслуженный деятель спорта и обладатель Ордена Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан.

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В 2010 году был снят документальный фильм «Тимур Сегизбаев. Сердце, отданное футболу», который был показан на телеканлах Казахстана.