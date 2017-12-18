В Алматы сегодня торжественно зажгут новогодние елки

18 декабря 2017 года в Алматы торжественно зажгут новогодние елки. Предпраздничное событие можно будет посмотреть в восьми точках города, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

По данным ведомства, всеобщее зажжение планируется в 18.00. Новогодние елки установлены в Парке Первого Президента, около стадиона "Алматы Арена", у ГАТОБ имени Абая, перед театром САЦ, перед Наурызбайским акиматом, около Центрального стадиона. Еще одна футуристическая елка будет зажжена на площади "Астана", а главное предновогоднее событие ожидает алматинцев и гостей города на площади Абая перед Дворцом Республики, где будет установлена главная елка.

В текущем году управлению культуры и архивов Алматы на оформление города из местного бюджета было выделено 175 млн тенге на все декабрьские праздники, в 2016 году сумма составила была несколько выше - 215 млн тенге.