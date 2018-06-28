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В результате пожара в Алматы сгорели трехдневные запасы молочной компании

28.06.2018 17:14   861   0

Во время пожара на Кульджинской трассе пострадали трехдневные запасы продукции одной из казахстанских молочных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила представитель молочной компании, при пожаре сгорел склад, где хранился трехдневный запас «молочки» для реализации по городу Алматы. «Молочная продукция пострадала. Сейчас подсчитываем сумму ущерба. Немного нарушится временная реализация нашей продукции, но в компании предпринимаются меры, чтобы усилить производство на других заводах. И за счет перераспределения продукции пополнять запасы магазинов», - сказала председатель правления AO «ФудМастер» Аида Сапаргазинова.

Также в компании отметили, что ситуация не скажется на потребителях. Между тем, директор складского комплекса Олег Чарлин рассказал, что в одном из складов велись сварочные работы. По предварительным данным, загорелся 7-й склад.

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«Там находилось производство. Выясняем, велись ли сварочные работы в ночное время. Пожарная сигнализация и система пожаротушения - все работает. Мы ответственно подошли к тому, чтобы максимально обеспечить пожарную безопасность», - отметил директор складского комплекса.

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Напомним, в 06 часов 02 минуты в пожарную часть города Алматы поступило сообщение о горении складских помещений. К моменту прибытия пожарных расчетов 7 из 13 ангаров были охвачены огнем. Пожарным города Алматы удалось спасти 4 ангара. В 10:46 огонь ликвидирован. Площадь пожара - 17 380 кв. м. Осуществлено 44 сброса воды с помощью вертолета. Всего 132 тонны воды.

Для ликвидации возгорания задействованы 75 человек личного состава ДЧС Алматы и 23 единиц техники службы пожаротушения, а также вертолет «Казавиаспас», водовозы АО «Тазалык» и сотрудники ДВД Алматы. На месте работают дознаватели ДЧС, которые устанавливают причины возгорания. Жертв и пострадавших при пожаре нет.

Фото: Shutterstock

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