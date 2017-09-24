В Алматы состоялся традиционный массовый забег по лестнице плотины «Медеу»

В Алматы состоялся традиционный массовый забег по лестнице легендарной плотины «Медеу», передает МИА «Казинформ». Традиционный для алматинцев забег проводится 34 год подряд.

Противоселевая плотина Медеу расположена в 25 км от города Алматы на высоте 1733 метров над уровнем моря. Она была возведена для охраны города от селя, формирующегося на вершинах Западного Тянь-Шаня. К плотине ведет бетонная лестница, состоящая из 842 ступеней. На них, как раз и проводят соревнования. Просто подняться до верха плотины без остановок способен не каждый.

Разряженный горный воздух и постоянный подъем вверх выдерживает не каждый организм. Участники забега не только доходят до финиша, но еще и преодолевают лестницу бегом. С утра в горах Алматы, в частности, на верхних станциях Шымбулака, выпал снег. На «Медеу» погода также не радовала - было достаточно холодно и пасмурно. Однако, это не испугало участников мероприятия.

В соревнованиях приняли участие все желающие, начиная с 7 лет, а также семейные команды, имеющие медицинский допуск. Самые младшие и старшие спортсмены (дети от 7 до 12 лет и те, кому за 70) участвовали в забегах на 100 ступеней. Программой также предусмотрены состязания в шести дистанциях - 100, 200, 300, 400, 500 и 841 ступеней. Первыми забег начали покорители самой длинной дистанции, которые преодолевали всю лестницу до конца. После них стартовали участники на более коротких дистанциях.

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Активное участие приняли ветераны спорта и пенсионеры. Победители и призеры определялись по лучшему результату, отдельно среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях. Их наградили медалями и дипломами, а самые активные участники получили памятные подарки от организаторов и партнеров данного забега.

Напомним, организаторами забега на плотину «Медеу» являются Управление физической культуры и спорта Алматы в рамках программы «Спорттық Алматы» и акимат Медеуского района.

Фото: medey.kz