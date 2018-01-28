В Алматы снова отменят занятия школьникам

Школьники в Алматы в понедельник не пойдут на занятия из-за аномальных заморозков, об этом сообщили в Управлении образования города Алматы.

"29 января 2018 года, в связи с понижением температуры ниже -25 градусов, в школах города Алматы отменяются учебные занятия с 1 по 9 классы", - сообщили сегодня в ведомстве.

Напомним, 25 января были отменены занятия для учеников начальных классов в нескольких школах Алматы. 26 января во всех школах города Алматы были отменены учебные занятия в предшкольных и 1-9 классах.