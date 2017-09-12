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В Алматы выбрали первую красавицу

12.09.2017 16:06   1263   0 Автор: Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Победительницей конкурса «Мисс Алматы-2017» стала 17-летняя Сабина Азимбаева. Именно она представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2018», который пройдет в США.

В этом году конкурс «Мисс Алматы» получил название «Энергия красоты», которое вполне себя оправдало. Фееричное и очень энергичное шоу прошло в новом ивент-холле AMURE, где собрались не только конкурсантки и люди, имеющие прямое отношение к конкурсу, но и десятки представителей казахстанского шоу-бизнеса. Так, среди жюри можно было увидеть певицу Луину, шоумена Максима Акбарова, визажиста Ирину Хабер, директора модельного агентства “Andres” Андрея Ткаченко, первую скрипку страны Жамилю Серкебаевау, стилиста Айнур Рыспекову и других известных личностей.

Что же касается самих конкурсанток, то в общей сложности в конкурсе приняло участие более 400 девушек, но только 10 из них сумели преодолеть все этапы и пробиться в финал. Чтобы получить заветный титул, девушкам нужно было показать себя с лучшей стороны в пяти конкурсах: видеопрезентации, дефиле в корсетах, выходе в молодёжном стиле, творческом конкурсе, дефиле в масках и вечерних платьях. Скрытые и явные таланты самых красивых алматинок помог выявить именно творческий конкурс. Профессиональное исполнение танго, чеченский народный танец, оперное пение, импровизация за диджейским пультом – лишь малая часть того, чем смогли похвастаться смелые конкурсантки.

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В итоге, за длинноволосую красавицу Сабину Азимбаеву отдали свои голоса 23 из 25 судей. Девушка является студенткой третьего курса колледжа «Туран» по специальности переводчик, занимается танцами, участвует в модных показах, любит спорт (в особенности бокс) и является преданной поклонницей Геннадия Головкина.

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«Я постараюсь достойно представить Казахстан на международном конкурсе «Мисс Вселенная 2017», - отметила победительница после того, как на ее голове засияла заветная корона, которую ей передала "Мисс Алматы 2016" Камила Асилова.

Помимо главной номинации, титул первой вице-мисс получила Алина Мелкина, вторая вице-мисс в этом году - Дарья Галочкина. Обе девушки в качестве приза получили путевки в Грецию на 4 года, где девушки смогут выучить английский язык. Всего же общая сумма призовых в этом году превысила 10 миллионов тенге. Также все участницы получили памятные подарки от спонсоров.

Организатор конкурса Совет Сеитов отметил, что у победительницы есть все шансы заявить о себе на мировом конкурсе красоты. Он также отметил, что конкурс «Мисс Алматы» пока что существует на частные деньги, и дальнейшая подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» зависит только от неравнодушных спонсоров.

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