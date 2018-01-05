В Алматы запущены новые автобусы до Медеу

В Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети. В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы, которые будут курсировать по маршруту №12 от гостиницы «Казахстан» до высокогорного катка «Медеу».

В рамках алматинской транспортной реформы приобретены 388 автобусов различной вместимости, из них 195 уже на маршрутах, еще порядка 200 новых автобусов уже прибыли в город и будут выходить поэтапно на маршруты. В свою очередь частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 91 уже курсируют на городских дорогах.

В целом, обновление автобусного парка города почти на 30% и увеличение маршрутной сети повысило пассажиропоток на 20,6%. Если в 2016 году было перевезено 174,6 млн. человек, то в 2017 уже 220,1 млн. человек. При этом маршруты, на которых перевозчик не обеспечивает плановый выход, интервал и обновление подвижного состава, будут переданы в Алматыэлектротранс. Так, на маршруте №70 были обновлены автобусы и сокращен интервал, пассажиропоток вырос в 12 раз с 395 человек до 4,6 тыс. человек в сутки. Запущенный недавно магистральный маршрут №201 с 18-метровыми автобусами-гармошками уже перевозит порядка 11,6 тыс. человек в день, ожидаемый пассажиропоток – 25 тыс. человек.

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Вышедшие на маршрут №12 новые 12-метровые низкопольные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью свыше 100 человек оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и др. Обслуживание маршрута организовано ТОО «Алматыэлектротранс», интервал между автобусами сокращен в будние дни на шесть минут, в выходные на две минуты. Количество подвижного состава увеличено до шести в будние и до десяти единиц в выходные дни. Высвободившиеся же автобусы ТОО «Green Bus company» будут направлены на усиление маршрута №120, который в дальнейшем станет круговым.

Напомним, ранее новые автобусы вышли на маршруты №22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77 и запущен магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены восемь маршрутов.