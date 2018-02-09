На 9 февраля 2018 года в Алматы зарегистрировано 10 случаев холеры, сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) Алматы Айзат Молдагасимова сегодня в ходе пресс-конференции, передаёт КазТАГ.

«До настоящего момента в Алматы зарегистрированы 10 завозных случаев холеры, 8 заболевших – жители Алматы, 2 – Республики Индия. Из 10 случаев у 5 больных установлены наиболее опасные токсигенные формы, у 5 – нетоксигенные», - отметила она.

Руководитель ДООЗ добавила, что холера проявляется диареей, иногда рвотой, обезвоживанием организма до 30% и судорогами, часто приводящими к летальному исходу.

«Характерно отсутствие повышения температуры тела с понижением от нормы», - подчеркнула главсанврач Алматы.

Айзат Молдагасимова напомнила, что заражение происходит при употреблении инфицированной воды, использования ее для мытья рук, овощей, фруктов, посуды, предметов домашнего обихода, при купании.

«При появлении у человека признаков холеры, необходимо вызвать врача или обратиться в лечебное учреждение – больной должен быть госпитализирован. Все, кто находился в контакте с больным, должен быть госпитализирован», - добавила Айзат Молдагасимова.

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С момента открытия направлений Алматы–Дели–Алматы и Алматы–Гоа–Алматы поездки в Индию и обратно осуществили более 17 тыс. пассажиров. Из них более 4 тыс. – граждане Индии.

Напомним, 7 февраля сообщалось о пяти случаях выявления холеры у жителя Алматы после отдыха в Индии. Алматинец вернулся после отдыха из Гоа и почувствовал недомогание. В начале февраля инфекционисты Алматы подтвердили холеру у троих молодых людей, вернувшихся из путешествия по Индии. 5 февраля стало известно о четвертом случае заболевания. Жительница Алматы также заболела холерой во время отпуска в Гоа.

Отметим, вчера председатель комитета охраны общественного здоровья РК Жандарбек Бекшин сообщал, что в настоящее время казахстанские медики пытаются не допустить распространения индийской холеры внутри страны. Он добавил, что «с лечением холеры сложностей нет».