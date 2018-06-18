В Японии из-за землетрясения погибло три человека

Во время сильного землетрясения, магнитудой 6,1 балла, в префектуре Осака на западе Японии, погибли три человека, еще 37 человек пострадали, сообщают РИА Новости.

Среди погибших девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.

Как передал телеканал NHK, подтверждена гибель двух человек, еще 37 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.