В Astana LRT прокомментировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Астаны прокомментировали в Astana LRT, сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время в социальных сетях распространяется информация о повышении стоимости проезда с 1-июля.
В компании же отметили, что данное сообщение не соответствует действительности.
«Напоминаем, что с завтрашнего дня, то есть 1-июля 2018 года, появится возможность пополнять транспортную карту через Qiwi-терминалы», - говорится в распространенном письме Astana LRT.
Внедрение дифференцированного тарифа произойдет не раньше середины июля 2018 года.
Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 90 тенге, сама транспортная карта – 400.
Фото: Kazday.kz