В Astana LRT прокомментировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Астаны прокомментировали в Astana LRT, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время в социальных сетях распространяется информация о повышении стоимости проезда с 1-июля.

В компании же отметили, что данное сообщение не соответствует действительности.

«Напоминаем, что с завтрашнего дня, то есть 1-июля 2018 года, появится возможность пополнять транспортную карту через Qiwi-терминалы», - говорится в распространенном письме Astana LRT.

Внедрение дифференцированного тарифа произойдет не раньше середины июля 2018 года.

Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 90 тенге, сама транспортная карта – 400.

Фото: Kazday.kz