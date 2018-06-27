В Астане будет введен дифференцированный тариф на проезд в автобусах до конца июля

При введении дифференцированного тарифа стоимость проезда в общественном транспорте при оплате транспортной картой будет составлять 90 тенге. А для тех, кто нерегулярно пользуется общественным транспортом или не видит необходимости приобретать карту, стоимость проезда будет составлять 180 тенге. При этом за горожанами закрепляется право бесплатного проезда в случае неисправного оборудования ЭСОП в автобусе. Об этом сегодня в ходе Общественных слушаний сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

«Это даст хорошую мотивацию для пассажиров перейти на безналичную оплату в общественном транспорте, что положительно скажется на прозрачности в системе оплаты», - сказал он.

При этом спикер пояснил, что существует расчетный и установленный тарифы. Расчетный тариф с 2014 года стоит на уровне 106 тенге.

«С учетом того, что произошли ряд девальваций, удорожаний топлива, запчастей согласно методике, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию на тарифной комиссии были пересмотрены (тарифы – «Къ») и, согласно данным перевозчиков, первоначальный расчетный тариф составил 301 тенге. В рамках работы тарифной комиссии этот расчетный тариф был пересмотрен и снижен до уровня 198,8 тенге за счет снижения нормы по амортизации по накладным расходам, по заработной плате.

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Для чего это делается? Для того, чтобы определить тот уровень субсидий, которые акимат должен выделять нашим перевозчикам, то есть та разница между установленным тарифов на уровне 90 тенге и расчетным тарифом в 198,8 тенге за каждую пассажиропоездку, это то, что акимат должен субсидировать для того, чтобы покрыть полностью расходы перевозчиков и обеспечить дальнейшее обновление автобусного парка», - пояснил глава «Астана LRT».

Между тем, по его словам, установленный тариф в 90 тенге на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года (тогда тариф был повышен на 50% с 60 тг. до 90 тг. для взрослых и с 30 - 40 тг для детей - «Къ») и до начала 2018 года составляет более 35%. При этом на формирование тарифа влияют такие факторы, как рост цен на топливо, запасные части автобусов и расходные материалы, а также рост потребительских цен, который влияет на уровень зарплаты в целом по стране.

«Рост потребительских цен влияет на все статьи расходов перевозчиков. Так, цены на топливо в течение 4 лет повышались в несколько раз, то же можно сказать и о заработной плате. Цены на топливо с 2014 года подорожали более чем на 56%, а уровень зарплаты вырост на 20%. Расходы перевозчиков росли, но город все еще «держал цены» на билеты на прежнем уровне. При этом всего 10 лет назад при условии инфляции чуть более 6% уже повышались цены на проезд в общественном транспорте. К примеру, с 2006 по 2008 годы тарифы увеличились ежегодно почти на 30%», - сказал спикер.

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В этой части он отметил, что предлагаемые изменения тарифной политики не касаются льготных категорий граждан (6 категорий, которые были утверждены маслихатом – «Къ»).

Говоря же о дифференцированном тарифе, спикер сообщил, что речь идет не о повышении тарифа, а именно о его дифференциации.

«Сегодня вводим разные формы оплаты за проезд на общественном транспорте. При введении дифференцированного тарифа стоимость проезда в общественном транспорте при оплате транспортной картой будет составлять 90 тенге. А для тех, кто нерегулярно пользуется общественным транспортом или не видит необходимости приобретать карту, стоимость проезда будет составлять 180 тенге.

По состоянию на 1 января 2018 года мы обеспечили валидаторами все автобусы города, для того, чтобы можно было пользоваться карточками. Это нам позволит вывести максимально теневой оборот, люди, будут приобретать один раз транспортную карту, после этого будут им пользоваться. Это также позволит нам определиться с пассажиропотоком, понимать матрицу корреспонденции, то есть понимать, куда, когда двигаются люди, понять реальные доходы - расходы перевозчиков, для того, чтобы завтра акимат мог их правильным образом содержать», - сообщил Игенбердинов.

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Уровень дифференцируемых тарифов по рекомендации комиссии +проект постановления акимата города Астаны:

В раздаточных материалах было указано, что с августа 2019 года предлагается установить следующие тарифы:

Стоимость проезда в пригородных автобусах:

Таблицы: Мадина МАМЫРХАНОВА

Фото: из свободных источников