В Астане было зарегистрировано 6 случаев менингококковой инфекции

Комитет охраны общественного здоровья как уполномоченный орган, осуществляющий мониторинг заболеваемости инфекционными заболеваниями подтвердил ранее представленную информацию об отсутствии летальных случаев от менингококковой инфекции в городе Астана, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Отметим, что сначала 2018 года в Астане зарегистрировано шесть подтверждённых случаев, в том числе у двоих детей. Все пациенты выписаны с выздоровлением, один ребёнок продолжает лечение в детской инфекционной больнице", – сказано в официальном сообщении Комитета.

"В Республике Казахстан с начала 2018 года зарегистрирован 61 подтверждённый случай менингококковой инфекции, из них на стационарном лечении находятся девять человек, выписано 40 человек, с летальным исходом 12 случаев: Алматы – шесть случаев, в Алматинской области – три случая, Южно-Казахстанской – два случая и Кызылординской – один случай. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК", – отметили в Минздраве.