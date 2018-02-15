В Астане может увеличиться плата за проезд в автобусах

Акимат Астаны в первом полугодии обещает определиться с механизмом решения проблемы себестоимости автобусных перевозок, сообщил 15 февраля заместитель акима города Сергей Хорошун.

В ходе отчетной встречи с населением города в четверг Хорошун напомнил, что действующий тариф за проезд в общественном транспорте (90 тенге для взрослого пассажира в обычном автобусе и 150 тенге - в экспресс-маршрутах) был введен три года назад. И в настоящее время не покрывает всех затрат автоперевозчиков Астаны, которые сейчас активно обновляют автобусный парк: по словам представителя городского руководства, в прошлом году было закуплено 380 новых автобусов.

«На сегодня 62% автобусов в столице абсолютно новые, остальные находятся на стадии обновления, - отметил замакима. - Есть два способа решить эту проблему, первое - это повышение тарифов, второе - это субсидирование. Планируется, что в первом полугодии мы эту проблему решим», - добавил он.

Тема автобусного проезда на отчетной встрече была поднята одним из жителей города, который пожаловался на грубость и иные нарушения со стороны кондукторов, которые, в частности, не всегда выдают билеты расплатившимся за проезд пассажирам.

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«Что касается грубости кондукторов, мы с этим боремся, это проблема комплексная, в целом это связано и с работой кондукторов, и водителей, к которым тоже есть очень много нареканий, - ответил Хорошун. - На сегодня есть вопросы с оплатой работы кондукторов, возникают проблемы с привлечением на эту работу людей, скажем так, которые не совсем соответствуют критериям. Этот вопрос можно решить только в комплексе. Над этой комплексной программой мы работаем, и она заключается, в первую очередь, в том, чтобы определить реальные затраты по стоимости проезда в автобусах», - отметил он.

При этом заместитель столичного градоначальника напомнил, что для минимизации влияния водителей и кондукторов на способ оплаты проезда в Астане введена электронная система оплаты. При этом в тех автобусах, где нет постоянных валидаторов, кондукторам выданы переносные и на сегодня доля пассажиров, использующих транспортные карты для оплаты проезда, составляет более 30%.

«Если валидаторы в автобусе не работают, значит, пассажир едет бесплатно», - заключил Хорошун, попутно поручив ответственной за организацию пассажирских перевозок структуре акимата разобраться, почему диспетчеры автопарков игнорируют жалобы горожан на кондукторов и водителей.

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