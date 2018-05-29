В Астане ограничат движение на некоторых улицах

Движение транспортных средств 29 мая 2018 года в Астане по проспекту Тәуелсіздік от улицы Байтурсынова до улицы Нажимеденова будет ограничено в связи с проведением музыкального концерта (Open Air) на площади «Қазақ Елі». Об этом сообщает пресс-служба ДВД города.

Также стоянка транспорта вдоль проезжих частей прилегающих к площади улиц будет исключена и организована на парковках «Дворца Мира и Согласия», мечети «Хазырет Султан» и Национального музея РК. Временная парковка автомашин вдоль дорог будет осуществляться на отдаленных от площади участках.

«В период мероприятия организована перевозка зрителей на площадь с трех точек города специальными автобусами (шаттлы): Парковка – Дворец "Жастар" - 3 автобуса; Парковка – МВД РК – 3 автобуса; Парковка – Столичный Цирк – 3 автобуса», - говорится в сообщении.

В ДВД отметили, что управление административной полиции просит жителей и гостей столицы быть внимательными и для проезда к площади рекомендует воспользоваться общественным транспортом. Также во время концерта в целях обеспечения безопасности, будет запрещено проносить с собой напитки в бутылках, как стеклянных, так и пластиковых.

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