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В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан

30.09.2017 14:22   626   0

В Астане предлагают внедрить новый способ оплаты проезда в  общественном транспорте. По новой схеме предлагается включить оплату проезда в счета за коммунальные услуги, которые получают все горожане от Астана ЕРЦ.

Исполняющий обязанности председателя правления ТОО «Астана LRT» Жанна Акжанова на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан» по модернизации транспортного комплекса столицы презентовала систему BUS/км. По данной системе предлагается включить оплату проезда в счета за коммунальные услуги, которые получают все горожане от Астана ЕРЦ.

«Мы предлагаем революционно новую, прозрачную систему управления денежными потоками всего общественного транспорта, который уменьшит текущие расходы до 3857 тенге в месяц на квартиру. Уменьшить необходимые субсидии государства практически в три раза. Эта система BUS/км с оплатой проезда в общественном транспорте через Астана ЕРЦ», — рассказала Жанна Акжанова.

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По ее словам, люди, имеющие льготы при этом будут освобождены от уплаты. Столичные автовладельцы смогут оплачивать платные парковки на улицах города.

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«Возникает вопрос, те люди, которые не пользуются общественным транспортом, почему должны оплачивать за проезд? Ранее было оговорено, что в городе появится платные парковки, и горожане таким образом будут оплачивать платные парковки и платный въезд. Автовладельцы зарегистрированные в Астане с номерами «Z» или «01» получат льготы по оплате за парковку и въезд в город. Оплата для иногородних будет выше, чем для горожан. Так мы поднимаем статус горожанина и продвигаем карту горожанина», — отметила она.

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Она также подробно рассказала, что будет подразумевать система BUS/км для автопарков и как она повлияет на качество обслуживания.

«BUS/км — эта система фактического пройденного перевозчиком расстояния и возмещения затраченных им ресурсов: зарплата работников, топлива, запчастей.  Все эти затраты закладываются в один километр. Водителю автобуса не важно будет сколько в нем едет пассажиров, ему важнее станет  соблюдать маршрут, который был заранее запланирован, интервал. В маршрут будет запланированы: правильная интервальность, все остановки и т.д.. В этом помогут датчики GPS. Это все вкупе серьезно улучит качество обслуживания населения. Перевозчики не будут гоняться за «жирными» местами. Если работники автопарков не будут придерживаться системы предусмотрены штрафы», — уточнила Жанна Акжанова.

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По ее словам, система BUS/км поможет получить прозрачные доходы автопарков, сократить субсидии из бюджета, а также избежать повышения тарифа на проезд.

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