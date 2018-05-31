В Астане планируют перейти на систему раздельного сбора мусора

Такой проект в масштабах республики реализуется впервые, сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК аким Астаны Асет Исекешев.

При этом планируется весь мусор разделить на два вида органический мусор и всё, что можно перерабатывать – металл, дерево, бумага, пластик, одежда. В этих целях закупается шесть тысяч контейнеров. В скором будущем их начнут во всех дворах города.

«Строительство мусороперерабатывающего завода по французской технологии завершат уже в 2019 году. Он был презентован на ЭКСПО, этот проект можно считать наследием ЭКСПО, который будет перерабатывать полностью органические отходы, производить в том числе биогаз, ряд удобрений и переработку пластика, дерева. То есть мы обеспечим 70% переработку, в принципе это уровень европейских стран. К концу 2019 года, а Астане будет работать система европейского уровня по сбору и переработки мусора», - сообщил аким Астаны.